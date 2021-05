Christina Bertevello, influencer condannata/ Convolta nel pestaggio di un 18enne

Sette ragazzi sono stati condannati dal tribunale di Busto Arsizio, provincia di Varese, per un pestaggio ad un 18enne per un presente debito di droga. Fra i condannati anche Christina Bertevello, una influencer di 21 anni che su Instagram vanta circa 800mila follower e molto conosciuta anche da altri personaggi famosi. Una ragazza che tra l’altro era salita alla ribalta delle cronache già negli scorsi mesi in quanto la stessa, come ricorda Fanpage, aveva rilasciato alcune interviste spiegando di aver partecipato a delle feste organizzate dall’imprenditore Alberto Genovese, al momento in carcere con l’accusa di stupro.

I sette ragazzi accusati del pestaggio sono stati condannati a pene che vanno dai tre anni e quattro mesi di carcere fino a tre anni e sette mesi, per un fatto che sarebbe avvenuto nell’autunno di due anni fa, precisamente a novembre del 2019. Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, ad organizzare l’incontro punitivo sarebbe stato il fidanzato proprio di Christina Bertevello, che avrebbe dato appuntamento al 18enne in un pub di Somma Lombardo, provincia di Varese, per poi punirlo: la vittima era stato accusato dal compagno dell’influencer di aver fatto il suo nome con un pusher con cui aveva contratto un debito di droga.

CHRISTIAN BERTEVELLO CONDANNATA, L’AVVOCATO: “FAREMO RICORSO”

Dal pub il gruppo si sarebbe spostato in un bosco dove poi il ragazzo sarebbe stato legato ad un albero e picchiato con calci e bastonate, fino a minacciarlo con un trapano. Non è ben chiaro il ruolo della Bertevello ma secondo le indagini condotte dai carabinieri di Gallarate la stessa avrebbe accompagnato il 18enne pestato a prelevare ottocento euro da dare al pusher per coprire il debito di droga del proprio compagno. “Dobbiamo leggere le motivazioni – ha spiegato l’avvocato difensore della 21enne – il giudice ha ritenuto tutti praticamente colpevoli allo stesso modo. Al netto delle motivazioni faremo certamente ricorso, essendo lei incensurata”.

