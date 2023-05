Christine Angela, chi è la figlia di Piero Angela/ La passione ereditata dal papà

Christine Angela, chi è la figlia di Piero Angela

Il ricordo di Piero Angela andrà in scena questa sera, in prima serata su Rai1, con uno speciale promosso da Rai Cultura. Trattasi di Piero Angela – un viaggio lungo la vita, lo speciale di Ulisse, il piacere della scoperta condotto dal figlio del divulgatore scientifico, Alberto Angela, che ne ripercorrerà i 70 anni di carriera. Ma, oltre alla sua illustre carriera al servizio dell’informazione e della divulgazione scientifica, Piero Angela è stato anche un papà presente e premuroso, non solo per Alberto ma anche per la primogenita Christine.

Di Christine Angela sappiamo davvero poco, essendo piuttosto riservata. Sappiamo però che è la prima figlia del divulgatore ed è nata nel 1958, mentre il fratello minore Alberto è del 1962. Oltre alla data di nascita, di lei sappiamo anche che ha ereditato dal padre la passione per la scienza. Anche lei, infatti, è una donna di cultura e avrebbe coltivato negli anni la passione per le professioni scientifiche, arrivando a diventare un’affermata ricercatrice.

La passione per la scienza ereditata dal papà

Nonostante la riservatezza di Christine Angela, che non è mai apparsa in televisione a differenza del padre e del fratello, di lei ricaviamo ulteriori informazioni da una vecchia intervista del padre. Piero Angela, in occasione della pubblicazione del suo libro Ti amerò per sempre, aveva voluto ringraziare, in un’intervista al Corriere, la figlia per l’aiuto donatogli nella stesura: “Devo ringraziare Christine Angela per la ricerca e l’analisi degli oltre quattrocento articoli scientifici che costituiscono la documentazione di base del libro, un lavoro senza il quale quest’opera non avrebbe potuto essere realizzata“.

Da queste parole si deduce dunque che anche la figlia del divulgatore si è avvicinata alla scienza. Una passione che, assieme al fratello Alberto, ha ereditato da papà Piero e che porterà sempre con sé nel corso della sua vita.











