Christine Fedderson, moglie Valerio Massimo Manfredi/ Chi è: traduttrice e insegnante

Anche Christine Fedderson, moglie dello scrittore Valerio Massimo Manfredi, è stata anche lei trovata priva di sensi dai Vigili del Fuoco nel loro appartamento in Via dei Vascellari a Roma. Se il marito è stato trasportato al San Camillo, la moglie invece è stata trasportata all’Umberto I. Christine Fedderson è una traduttrice inglese. Molto riservata e gelosa della sua vita privata, è stata protagonista di alcuni aneddoti del marito in alcune interviste passate. Nel 2011 alla Gazzetta di Modena spiegò di aver cambiato tre volte casa, pur restando nello stesso posto, e di averne una dove ha tutti i suoi libri. Nell’antica proprietà c’erano mamma e i due fratelli, lui invece avendo bisogno di più spazio si spostò dall’altra parte della siepe.

«La mia casa è stata realizzata secondo i desideri miei e di mia moglie Christine, che è di Chicago e insegna inglese ai cadetti all’Accademia». In quell’occasione raccontò anche che traduce i suoi libri. La coppia ha due figli, Giulia, «artista che vive a Berlino» e Fabio, che all’epoca dell’intervista era «alle prese col suo primo libro».

CHI È LA MOGLIE DI VALERIO MASSIMO MANFREDI

Valerio Massimo Manfredi parlò della famiglia creata con la moglie Christine Fedderson come di una giramondo, ma con Piumazzo la loro Itaca a cui tornano. Anni prima, invece, a Salvatore Giannella per Oggi parlò delle vacanze nell’antica Lucus Bormani. «Sono anni che la vacanza mia e dei miei avviene in questa villa dell’amico industriale dei trasporti di Campogalliano, Danilo Montecchi». Se Christine Fedderson ha tradotto i libri del marito, la figlia Diana è stata la disegnatrice della graphic novel intitolata “Bagradas”, tratta da un racconto del padre. Invece il figlio Fabio ha studiato storia, materia a cui è profondamente legato Valerio Massimo Manfredi. Un aspetto che conferma il filo conduttore di questa famiglia, tra arte, storia e cultura. Però sugli studi del figlio lo scrittore disse a i-libri: «È un caso. Inoltre, ha scelto storia contemporanea che è una disciplina molto diversa per metodo e contenuti dalla storia antica».



