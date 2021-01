Christine Grady e Megan, Jennifer e Alison/ Moglie e figlie di Anthony Fauci

Questa sera, a “Che tempo che fa”, interverrà in qualità di ospite Anthony Fauci, volto noto degli Stati Uniti d’America che noi tutti abbiamo imparato a conoscere e a vedere costantemente al fianco dell’ex presidente Donald Trump durante questo primo, travagliato anno pandemico. Di lui si sa molto, mentre molto meno famose sono la moglie e le figlie, Christine Grady e le giovani Megan, Jennifer e Alison. Partendo dalla consorte di Anthony Fauci, il suo nome è Christine Grady ed è un’esperta di bioetica americana, tanto da presiedere il dipartimento di Bioetica del National Institutes of Health Clinical Center.

Classe 1952 (compirà 69 anni il prossimo 7 febbraio), è cresciuta in New Jersey e si è diplomata alla Livingston High School, prima di ottenere una laurea in infermieristica e biologia alla Georgetown University nel lontano 1974, un master in infermieristica a Boston quattro primavere più tardi e un dottorato in Filosofia e Bioetica nel 1993. Nel suo esteso curriculum vitae, la moglie di Anthony Fauci vanta anche una specializzazione nell’ambito dell’HIV, noto anche e soprattutto come AIDS.

MOGLIE E FIGLIE DI ANTHONY FAUCI: LA FESTA A SORPRESA PER GLI 80 ANNI

Proprio in ospedale Anthony Fauci ha conosciuto sua moglie Christine Grady, per poi convolare a nozze con lei nel 1985 e mettere al mondo le loro tre figlie, Megan, Jennifer e Alison. Proprio le quattro donne di casa Fauci recentemente si sono rese protagoniste di un’iniziativa che ha scaldato il cuore dell’immunologo a stelle e strisce. Quest’ultimo lo scorso 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, ha festeggiato i suoi primi ottant’anni di vita e, per rendere speciale questa giornata, non solo la signora Christine ha organizzato una cena speciale a casa tra lei e il marito, nel pieno rispetto delle limitazioni anti-Coronavirus, ma ha anche pianificato una videochiamata alle loro figlie, che vivono tutte e tre in altre città.

Non solo: su Zoom la donna ha radunato una quindicina di amici del marito, collegati in videochiamata da ogni angolo del mondo, persino dall’Italia (sono note le origini siciliane di Anthony Fauci, ndr), e tutti insieme, quando si è collegato, l’hanno accolto con un “Surprise!” gridato a squarciagola, facendogli davvero una sorpresa che difficilmente l’esperto americano potrà mai dimenticare.



