C’è anche l’attrice Christine Tremarco di Adolescence tra le protagoniste di Splendida Cornice, il people show condotto da Geppi Cucciari, che chiude la stagione in grande bellezza con ospiti di rilievo. L’attrice inglese, diventata famosa in tutto il mondo per aver preso parte alla serie del momento, è pronta a dare il suo contributo in questa puntata, offrendo magari qualche curiosità e retroscena sul suo lavoro. In attesa dell’appuntamento su Raitre, andiamo a scoprire qualche cosa in più su Christine Tremarco e la sua carriera.

Cresciuta a Liverpool, ha studiato presso la St Cecilia’s Catholic Infant and Junior School e in seguito presso la Holly Lodge Girls’ College. E’ proprio nel periodo degli studi che si avvicina alla recitazione, un passione che coltiva con grande determinazione e con una predisposizione dettata da un talento naturale.

Christine Tremarco tra vita privata e carriera: il grande successo con Adolescence, la serie del momento

L’esordio avviene nei primi anni novanta, quando partecipa ad una miniserie in coproduzione ABC/BBC che le vale una nomination agli AACTA Awards. In seguito Christine Tremarco prende parte a diversi altri progetti, tra cui Priest, Under the Skin, Face, la serie tv Springhill, Waterloo Road, Moving On, Casualty e molti altri. Più recentemente ha recitato in Clink e in Wolfe, poi già consacrata e affermata arriva l’opportunità di prendere parte al progetto di “Adolescence”, serie Netflix prodotta da Brad Pitt, che sta avendo grandi riscontri di critica e pubblico.

In questa serie l’attrice indossa i panni di Manda Miller, la moglie di Eddie, nonché mamma di Jamie, il ragazzino accusato di un gravissimo omicidio. Sul fronte della vita privata, nulla è dato sapere su Christine Tremarco. L’attrice evidentemente tiene molto alla sua privacy è non è chiaro se sia sposata, né tantomeno se abbia dei figli.