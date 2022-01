Christmas at Dollywood/ Su Canale 5 il film con Danica McKellar

Christmas at Dollywood, su Canale 5 una commedia romantica

Christmas at Dollywood sarà trasmesso oggi, 6 gennaio, a partire dalle ore 14:40 su Canale 5. Si tratta di una pellicola che è stata girata nell’anno 2019 e che appartiene ai generi commedia e romantico. Il regista di questo film risulta essere Michael Robinson mentre la sceneggiatura e la storia sono state scritte dall’autrice Nina Weinman.

Sì, lo voglio/ Su Rai 2 ci si lecca i baffi con un film dolcissimo

All’interno del cast del film ci sono diversi attori come Danica McKellar, Niall Matter, Zoe Noelle Baker, Yan-Kay Crystal Lowe, Jason Cermak e Sarah Strange. Le musiche del film sono state composte da Hal Beckett mentre la fotografia è stata curata da Eric J. Goldstein.

Christmas at Dollywood, la trama del film: una mamma single che…

E ora passiamo alla trama di Christmas at Dollywood. Rachel è una mamma single e indipendente. Rachel fa di tutto per portare avanti la propria vita, cercando di lavorare e non facendosi trascinare dai problemi della quotidianità. Inoltre, Rachel fa un lavoro che ama, vale a dire quello di produrre musical e spettacoli a Broadway. Questo lavoro gli ha già dato tante soddisfazioni, visto che nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi. Tuttavia, le cose sembrano cambiare dopo l’ultimo lavoro svolto. La sua opera lanciata in teatro infatti, sembra essere stata un fiasco totale. Rachel ha perso tantissimi soldi e si avvicina pericolosamente sull’orlo della bancarotta.

Halvdan il giovane vichingo/ Su Italia 1 il film con Vilgot Hedtjarn

Il panico assale la donna, che vede in pochi momenti andare in fumo tutti i suoi progetti. In particolar modo, la donna vorrebbe realizzare uno spettacolo per il 20esimo anniversario dello Smoky Mountain Christmas Festival a Dollywood. Si tratterebe di un suo sogno, una cosa che insegue per tutta la vita. Per farlo però, sarà costretta a collaborare con un’altra persona. Dovrà lavorare fianco a fianco con Luke, il direttore dell’intrattenimento che aspira a diventare il nuovo direttore generale del parco. Cosa salterà fuori da tale collaborazione? A volte le cose inaspettate sono sempre le migliori!

Scuola di ladri parte seconda/ Su Rete 4 tornano Boldi e Pozzetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA