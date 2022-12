Christmas at Plaza/ Su Rai 2 il film con Ryan Paevey e Bruce Davison

Christmas at Plaza, film di Rai 2 diretto Ron Oliver

Christmas at Plaza va in onda oggi, martedì 27 dicembre, a partire dalle ore 14.00 su Rai 2. Si tratta di un film sentimentale a tema natalizio prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2019 e diretto da Ron Oliver. Tra gli attori principali spiccano i ruoli ricoperti da Ryan Paevey, Bruce Davison, Karen Holness ed Elizabeth Henstridge.

Il film Christmas at Plaza è stato distribuito dalla Hallmark Channel principalmente per il mezzo televisivo. In Italia la pellicola è arrivata solo un anno dopo dalla prima tv statunitense. In merito alla produzione la totalità delle riprese si sono svolte nella città di New York. A dispetto della aspettative, l’opera non ha ottenuto il riscontro sperato sia dal punto di vista dell’opinione che dello share.

Christmas at Plaza, la trama del film

La storia di Christmas at Plaza parla di una tradizione natalizia rinnovata puntualmente dal Plaza Hotel, una struttura alberghiera di New York. Era infatti consuetudine la realizzazione di una vera e propria mostra a tema per fini culturali e per quell’anno la scelta dell’organizzazione ricade su di una giovane di talento di nome Jessica. Quest’ultima accetta immediatamente la proposta e si mette subito al lavoro al fine di trovare qualcosa che risulti sensazionale dal punto di vista storico.

Alla ricerca di spunti, trova ottima l’idea che gli viene proposta dal decoratore Nick Perrelli che gli propone una rivisitazione di un vecchio albero di Natale utilizzato dalla struttura. Le ricerche partono immediatamente ma le difficoltà per Jessica nel reperire dettagli e informazioni non saranno poche. Totalmente presa dal nuovo impegno lavorativo, rimuove dalla propria memoria un appuntamento importante; doveva infatti trascorrere una sera simpatica con il suo amico Dennis.

Quest’ultimo si dimostra quasi arrabbiato per la dimenticanza per l’amica, oltre che poco comprensivo nei confronti del nuovo impegno professionale dell’amica. Ferita nell’animo decide di piantare in asso Dennis dirigendosi presso l’Hotel Plaza per concentrarsi nuovamente sull’organizzazione della mostra. Proprio nella struttura trova Nick che con uno sguardo percepisce la tristezza della ragazza. Per aiutarla a sorridere, le propone prima di aiutarlo a decorare la propria casa e poi di cenare con i suoi genitori, trovando subito la risposta affermativa di Jessica.

Dopo aver trascorso una splendida serata, entrambi iniziano ad avvertire un sentimento piuttosto forte e reciproco. Decidono però di non dargli troppo peso e continuano il lavoro alla ricerca del noto albero risalente al ’69. Dopo ricerche estreme riescono a mettere le mani sulla reliquia e a realizzare una mostra stupenda e destinata a restare nella storia. Sarà proprio durante la foga per i festeggiamenti che i due protagonisti riconosceranno ufficialmente l’amore che li lega.











