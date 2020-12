Christmas at the Palace – Natale a palazzo/ Su Canale 5 il film con Andrew Cooper

Christmas at the Palace Natale a palazzo va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, lunedì 7 dicembre, a partire dalle ore 14:45. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Hallmark Channel la quale si è occupata anche della distribuzione. La regia del film è stata curata da Peter Hewitt con soggetto e sceneggiatura scritti Rick Garman e Joie Botkin, il montaggio è stato eseguito da Jimmy Hill mentre le musiche della colonna sonora portano la firma di Terry Frewer. Nel cast figurano tra gli altri Merritt Patterson, Andrew Cooper, Brittany Bristow e Antonio Aakeel.

Christmas at the Palace – Natale a palazzo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Christmas at the Palace Natale a palazzo. Katie è una ragazza che per molti anni è stata una vera e propria star del mondo del pattinaggio di figura. In virtù di alcune delusioni e soprattutto di un piccolo incidente ha deciso di mettere da parte questo appassionante sport e lasciare per sempre il mondo delle competizioni agonistiche. Questo le permette di avere una vita per così dire più abitudinaria e soprattutto di poter stare accanto alle persone a cui vuole bene. Adesso si occupa di organizzare delle performance riguardanti eventi e cerimonie di vario genere insieme alla sua inseparabile amica Jessica. In sostanza, hanno fondato una piccola società ed ora stanno cercando di farsi largo in questo mondo sfruttando anche il nome di Katie che comunque rimane una campionessa molto amata ed apprezzata dal pubblico.

Le due ragazze un giorno vengono contattate da un cliente molto speciale in quanto si tratta di Alexander, il re di un piccolo ma molto ricco stato europeo conosciuto con il nome di San Senova. Il re ha deciso di rivolgersi a questa società affinché si occupi dell’organizzazione di un evento che riguarda sua figlia ed in particolar modo una rappresentazione natalizia con tanto di spettacolo sul ghiaccio. Ovviamente, il re ha deciso di rivolgersi a loro viste le grandi competenze e le qualità artistiche di Katie.

La cosa sembra essere molto importante anche perché potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per la loro azienda Così iniziano a lavorare con grande intensità e passione per cercare di soddisfare tutte le richieste di Alexander.

Katie si trova a dover passare molto tempo all’interno del favoloso Palazzo della famiglia reale, in particolar modo al fianco di Alexander che comunque è un uomo di giovane età e che purtroppo ha dovuto dire addio alla sua adorata moglie. La loro vicinanza e la magia del periodo natalizio ben presto si dimostreranno il trampolino di lancio per un inaspettato sentimento d’amore che potrebbe per sempre sconvolgere le vite di entrambi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA