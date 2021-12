Christmas at the palace/ Su Canale 5 il film con il canadese Merritt Patterson

Christmas at the palace, film di Canale 5 diretto da Peter Hewitt

Christmas at the palace va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 24 dicembre 2021, a partire dalle 14.45. Si tratta di una commedia sentimentale del 2018 è prodotta e distribuita da Hallmark Channel. La regia è di Peter Hewitt: in 26 anni di carriera ha diretto 8 film, i più famosi sono: Le avventure di Tom Sawyer e Huck Finn, I Rubacchiotti, Garfield. Nel 1990 realizza il cortometraggio The Candy Store 2 e riceve il premio Bafta.

Un anello per Natale/ Su Rai 2 il film con Liliana Tandon

Nel cast troviamo l’attrice canadese Merritt Patterson, in 6 anni di carriera ha interpretato 4 film e 1 serie televisiva. Il protagonista maschile è Andrews Cooper che ha esordito davanti la cinepresa proprio con questo film. L’attrice Brittany Bristow impersona Jessica, in 12 anni di carriera ha interpretato 7 film. Nel cast troviamo anche Antonio Aakeel che riveste il ruolo di Clarke.

In gara per Natale/ Su Rai 2 un film per celebrare questo periodo speciale

Christmas at the palace, la trama del film: Katie e…

Christmas at the palace è una commedia sentimentale, la protagonista è Katie (Merritt Patterson), un’ex pattinatrice sul ghiaccio che la vede alle prese con un compito impegnativo da portare a termine che potrebbe dare una svolta alla sua vita. Dopo aver preso la drastica decisione di ritirarsi dalle gare agonistiche di pattinaggi sul ghiaccio, Katie per guadagnarsi da vivere organizza performance con la collaborazione della sua amica Jessica. Un giorno viene contattata dal re Alexander (Andrew Cooper) che governa nello stato di San Senova.

Belle e Sebastien: Amici per sempre/ Su Rai 1 il film con Félix Bossuet

L’uomo ha urgentemente bisogno della preparazione atletica di Katie, perché sua figlia vuole organizzare una festa natalizia che prevede una entusiasmante coreografia sul ghiaccio. Katie accetta la proposta e da un giorno all’altro si trova catapultata in un mondo da favola.

Le sue giornate le trascorre a palazzo per portare avanti i preparativi e gli incontri con il re Alexander sono molto frequenti, tanto che l’ex pattinatrice e il nobile iniziano a provare dei forti sentimenti. Non trascorre molto tempo e la loro amicizia si trasforma in una bella storia d’amore, ma le difficoltà per portare avanti la relazione non sono poche, perché il popolo di San Senova, consentirà a una straniera oltretutto borghese di occupare il trono da regina?

© RIPRODUZIONE RISERVATA