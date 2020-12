Christmas in love – Innamorarsi a Natale/ Su Canale 5 il film con Brooke D’Orsay

Oggi, martedì 22 dicembre, alle 16.45 su Canale 5 va in onda il film “Christmas in love – Innamorarsi a Natale”. La pellicola del 2018 è diretta dal regista canadese Don McBrearty, noto principalmente per ave diretto alcuni episodi delle serie “La strada per Avonlea” e “I misteri di Murdoch”. Il suo film tv più noto è “Sex & the Single Mom”. La protagonista del film natalizio è Brooke D’Orsay, attrice canadese, nota per aver recitato nelle serie “Royal Pains” e “Due uomini e mezzo – Two and a Half Men”. Al suo fianco troviamo Daniel Lissing, volto della serie “Quando chiama il cuore – When Calls the Heart” . Lissing ha recitato anche nei film natalizi “Due matrimoni e un Natale” e “When Call the Heart Christmas”. .

Christmas in love – Innamorarsi a Natale, la trama del film

Ecco la trama del film “Christmas in love – Innamorarsi a Natale”. Natale è alle porte nella piccola cittadina di White Dear, nel Missouri. Ellie Hartman (interpretata da Brooke D’Orsay) lavora nell’impresa di pasticceria della sua città, ma sogna di diventare una pittrice famosa. Un giorno la donna incontra Nick Carlingson (interpretato da Daniel Lissing), il figlio dell’attuale amministratore delegato dell’azienda. Nick arriva in città per analizzare i processi e le modalità di lavoro del personale, nell’ottica di poterli ottimizzare e industrializzare. Tra i due scatterà il più classico dei colpi di fulmine, ma loro storia d’amore verrà messa a dura prova quando Ellie scoprirà la vera identità di Nick e il vero motivo del suo arrivo in città. Ellie, con il suo animo sensibile, cercherà di fargli capire che il vero valore dell’azienda sono le persone che ci lavoravano e non tanto le macchine…



