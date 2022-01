Christmas wedding runaway/ Su Canale 5 il film con Harmon Walsh

Christmas wedding runaway, film diretto da Harvey Crossland

Christmas wedding runaway va in onda oggi, martedì 4 gennaio 2022, su Canale 5 dalle 14.45. Si tratta di una prima tv del 2019 di produzione canadese per la regia di Harvey Crossland, in attivo ha diretto altri due film a tema natalizio quali: Babbo Natale segreto e Quando il cuore va in vacanza. L’attrice principale è Candice Mausner con un film nella sua filmografia dal titolo 4 girls, 2 canoes, 1 body surviving crooked lake. Il protagonista maschile è Harmon Walsh interprete di Una festa di Natale da sogno.

Nel cast troviamo anche Joseph Cannata, attore e modello di Toronto, dopo aver terminato gli studi in comunicazione e cinema ha investito i pochi soldi in corsi di recitazione. Con il trascorrere degli anni Joseph è diventato un personaggio molto richiesto in film commerciali di genere natalizio come Cold Feet at Christmas, The Christmas wedding planner e Snowbound for Christmas.

Christmas wedding runaway, la rama del film: una giovane sposa

In Christmas wedding runaway la protagonista è Maggie, una giovane sposa innamorata del suo fidanzato tanto da accettare la sua proposta di matrimonio. All’inizio le cose sembrano andare per il verso giusto, i preparativi, la scelta del vestito, le bomboniere, la nuova casa, troppo scontato. Difatti il colpo di scena succede il giorno del matrimonio quando al momento del si, Maggie lascia il futuro sposo sull’altare e fugge. I guai per la giovane non finiscono qui, oltre a lasciare tutti a bocca aperta, soprattutto la sua famiglia, deve fare i conti con se stessa.

Con il Natale alle porte e l’atmosfera festiva che fa da contorno, la ragazza rimane chiusa in uno chalet di montagna con la porta bloccata dalla neve. Si ritrova a trascorrere del tempo in compagnia della nonna e del suo ex fidanzato. I dubbi l’assalgono, di chi è veramente innamorata, del fidanzato Douglas o del ritorno di fiamma, con chi sceglierà Maggie di proseguire il cammino della sua vita?



