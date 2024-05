Christopher Cross: malattia, ex mogli e figli/ Cos’è la sindrome di Guillain-Barré di cui soffre

Malattia Christopher Cross: cos’è la sindrome di Guillain-Barré che compromette l’uso delle gambe

Ci sarà anche il cantautore statunitense Cristopher Cross tra gli ospiti della puntata di questa sera de I Migliori Anni. Il cantautore è nato il 3 maggio 1951 in Texas negli U.S.A. È noto per hit di successo come Arthur’s Theme (Best That You Can Do). La sua carriera inizia nel 1979 quando esce il suo primo album e l’anno successivo ha fatto incetta di premi ai Grammy Awards come migliore disco, miglior album, miglior canzone e miglior artista esordiente.

Nel 2020, invece, ha spiazzato e intristito tutti l’annuncio della malattia di Christopher Cross. Nel dettaglio l’artista prima si è ammalato prima di Covid e poco dopo la malattia ha innescato un episodio di sindrome di Guillain-Barré che aveva causato l’interruzione del corretto funzionamento dei nervi delle gambe. Inzialmente era in grado di camminare solo con l’aiuto di un bastone, ma ha affermato che la sua memoria e la sua parola erano state compromesse, ma fortunatamente è netto miglioramento e nel 2021 e 2022 è tornato a suonare dal vivo per una serie di concerti.

Christopher Cross: ex mogli e figli chi sono? La travaglia vita privata dell’artista

Travagliata è stata anche la vita di Christopher Cross tra malattia tra ex moglie, ex fidanzate e figli. La prima moglie è stata Roseanne Harrison, Christopher Cross mentre Jan Bunch, la seconda moglie l’ha sposata nel 1988. Un matrimonio felice e duraturo dalla quale nascono due figli. Rain e Madison. Nonostante l’idillio e la nascita di due figli però la coppia, dopo 19 anni d’amore, decide di prendere strade diverse. Nel 2007 l’artista americano annuncia il divorzio anche dalla seconda moglie Jan Bunch. Ad oggi non è dato sapere se ha una compagna oppure no perché ha deciso di mantenere il massimo riserbo e lasciare al centro dell’attenzione solo la sua arte.











