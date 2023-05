Christopher Leoni, gaffe hot all’Isola: “Voglio sfamare queste ragazze col pesce”/ Imbarazzo in diretta

Christopher Leoni, gaffe ‘hot’ in diretta all’Isola dei Famosi 2023

Prima di abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi 2023, Christopher Leoni si è reso protagonista di una gaffe che ha creato un bel po’ di imbarazzo in studio. L’ex naufrago – questa sera eliminato al televoto contro Gian Maria Sainato – ha ricevuto sull’isola di Sant’Elena la visita di due ragazze: Helena Prestes (eliminata al televoto e, dunque, costretta a lasciare Playa Tosta) e Nikita Pelizon, ospite di Helena e dunque a suo seguito per questa sera.

Felice di accogliere le due nuove inquiline, prima dell’esito del televoto, Christopher ha dato a Ilary Blasi una motivazione per la quale il pubblico avrebbe dovuto salvarla. Qui è arrivata la gaffe: “Voglio restare qui per continuare questa avventura e per sfamare queste due belle ragazze”.

Christopher Leoni: “Voglio sfamare queste ragazze col pesce”, imbarazzo in studio

L’ambiguità della frase è stata sottolineata prima da Enrico Papi, poi anche da Ilary Blasi. La conduttrice non ha spento il fuocherello accesso dal naufrago ma l’ha anzi alimentato, chiedendogli: “Con cosa vuoi sfamarle?” “Con il pesce“, è stata la prima risposta di Christopher. E seppur il naufrago intendesse sottolineare le sue abilità da pescatore, il doppio senso piccante ha avuto la meglio, scatenando imbarazzo in studio: “Chiudiamola qui che è meglio!” ha concluso la conduttrice.

