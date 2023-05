Christopher Leoni, lite con Lo Cicero per il ‘furto’ dei paguri all’Isola/ “Ipocrita e falso, non sei umano!”

Nuova lite tra Andrea Lo Cicero e Christopher Leoni all’Isola dei Famosi 2023

Una nuova lite si è accesa all’Isola dei Famosi 2023 tra Andrea Lo Cicero e Christopher Leoni. Colpa, questa volta, un presunto furto di paguri ai danni dell’ex campione azzurro. Quando Andrea si è accorto che qualcuno gli ha sottratto un cospicuo numero di paguri catturati il giorno precedente, ha iniziato a sospettare dei suoi compagni. Non nutrendo molta fiducia in Christopher, ha iniziato ad accusare proprio lui del ‘furto’.

“Adesso fa finta di aver trovato i paguri. Nel mio sacchetto c’erano 50 paguri, ora è tornato e dice ‘Ho i paguri per pescare'”, dice Andrea a Pamela Camassa. Poi in confessionale aggiunge: “Torna, aveva pescato un pesce, magicamente, e mi dici ‘perché io il pesce lo condivido’. Ah, quindi io non ho mai condiviso niente? Da là mi fai arrabbiare! E Luca gli mette il carico”.

Christopher Leoni nega però ogni accusa: “Io sono andato a prendere i paguri questa mattina. Ho usato quelli che ho trovato nella foresta, non i suoi. Ha detto che ne aveva 40 ma non li ho mai visti! Io sono onesto, sei tu che non vuoi condividere il tuo cibo”. Ha quindi continuato ad attaccare Andrea: “Sta facendo un gioco cattivo e mi ha confermato che è una persona falsa! – poi direttamente a lui ha detto – Sei ipocrita, non sei umano e ti contraddici!”

