Chvrches, nuovo album ad agosto/ Lauren Mayberry “Ero una pessima giornalista”

Il gruppo scozzese dei Chvrches ha annunciato l’uscita del loro quarto album per il 27 agosto. Si chiamerà ”Screen Violence” e al suo interno sarà presente il singolo uscito il 2 giugno ”How Not To Drown”, per il quale hanno avuto l’occasione di collaborare con Robert Smith, il leggendario front-man dei Cure. Il progetto discografico dei Chvrches è stato registrato quasi interamente in remoto tra Los Angeles e Glasgow tramite videocall e condividendo i file audio in chat.

Una curiosità particolare sul titolo dell’album è che, originariamente, Screen Violence era stato pensato come nome della band, oggi si presta perfettamente alla realtà che ci circonda, in cui le persone si ritrovano a vivere un vero e proprio trauma sociale. E allora, riprendendo questo concetto per il loro quarto disco, i Chvrches racconteranno sentimenti come la solitudine, la disillusione, la paura e il rimpianto: ”Tutti i testi sono sempre molto personali. Nei brani raccontiamo storie e concetti, emozioni ed esperienze – ha sottolineato Martin Doherty – Mentre facevamo questo disco ci sembrava di vivere le nostre vite solo attraverso gli schermi. Quello che era inizialmente solo un concetto è ora una ancora di salvezza”.

Lauren Mayberry dei Chvrches

Molti non sanno che la voce dei Chvrches, Lauren Mayberry, è anche una giornalista. Sin dalla tenera età si è approcciata alla musica suonando il piano e poi la batteria, ma dopo aver frequentato la Beaconhurst School (a Bridge of Allan) conseguì la laureò in legge seguita da un master in giornalismo. Inoltre, Lauren è molto attiva in campo femminista e fondatrice a Glasgow del collettivo TYCI, con il quale collabora scrivendo articoli per la rivista online e il relativo blog.

In merito alla sua carriera da giornalista però la Mayberry si esprime in maniera non del tutto positiva. Di recente ha detto ad After School Radio: ”Ero una pessima giornalista, sì. Quando avevo vent’anni, scrivevo musica. Non ero una brava giornalista musicale perché ogni volta che devi fare recensioni, penso che se sei in una band è difficile recensire altre band nel modo in cui le persone, i critici, vogliono che tu lo faccia. Non era per me”. La cantante infatti ha sempre fatto entrambe le cose, non ha mai interrotto la sua attività artistica all’interno dei Chvrches nemmeno quando era chiamata a scrivere articoli. Nel 2013, ad esempio, il gruppo synth pop pubblicò un Ep e un album, e Lauren Mayberry ebbe anche l’opportunità di pubblicare un articolo per The Guardian.

