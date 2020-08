“Ci fai vedere i pettorali?”/ La proposta hot in tv di Anna Falchi a Francesco Bruni

Siparietto hot a “C’è Tempo per…”, trasmissione di Rai Uno in onda dal lunedì al venerdì e condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi. Proprio l’attrice, intervistando in collegamento video un suo giovane collega, Francesco Bruni, che sarà di scena in “Natale su Marte” al fianco di due mostri sacri del cinema italiano, quali Massimo Boldi e Christian De Sica: “Io sarò un influencer e reciterò al fianco di Fiammetta Cicogna, con cui avrò una storia d’amore”, ha rivelato il ragazzo, che non passa certo inosservato per via della sua evidente bellezza, che spopola anche sui social network (consultare il suo profilo Instagram per verificare di persona). Non è rimasta insensibile al fascino di Francesco neppure Anna Falchi, che, nel corso della chiacchierata a distanza con Christian De Sica, al fianco del quale era seduto proprio Bruni, ha rivolto una domanda al giovane: “Ci fai uno strip e ci fai vedere i pettorali?”. Tra le risate imbarazzate dell’attore, che ha gentilmente declinato la proposta, Beppe Convertini ha preso la parola, sottolineando: “Anna è così, quando vede i bei ragazzi c’ha queste voglie…”. La stessa showgirl si è poi definita un po’ “trasgressiva”: “Ogni tanto faccio queste proposte in fascia protetta…”.

