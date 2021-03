“Ci provavi con Fulvio”/ Caterina Collovati a Giulia Salemi “Alla prossima son botte”

Bufera davanti alle telecamere di “Live Non è la D’Urso” in occasione della puntata andata in onda su Canale 5 nella serata di ieri, domenica 28 febbraio 2021. Quando Giulia Salemi, da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, si è sottoposta al “massacro” delle cinque sfere, si è improvvisamente accesa una polemica che, giocoforza, ha finito per dilagare sul web e che ha visto la giovane subire un attacco frontale direttamente da Caterina Collovati, moglie di Fulvio Collovati. Secondo la donna, la Salemi avrebbe provato a sedurre suo marito.

Dure le accuse mosse dalla Collovati: “Ho sentito Elisabetta Gregoraci che raccontava dentro la Casa del GF Vip che Giulia ci aveva provato con l’ex Flavio Briatore. Ebbene, l’ha fatto anche con mio marito. Ho trovato i messaggi sul telefonino in cui lo chiamava ‘amore’, poi l’ha anche invitato alla sua festa di compleanno…“. Dopodiché, la consorte dell’ex calciatore non ci ha visto più e si è lasciata andare a un’esclamazione forte: “L’hai fatto una volta con Briatore, l’hai fatto due volte con mio marito, alla terza ci prendi le botte!”.

LITE COLLOVATI-SALEMI, LEI SI DIFENDE: “LAVORAVAMO INSIEME”

Le frasi pronunciate da Caterina Collovati non hanno lasciato indifferente, Giulia Salemi, la quale, in replica, ha subito adottato una strategia di difesa: “Io e Fulvio Collovati lavoravamo insieme in un programma, avevamo un driver comune e quindi a volte ci sentivamo”, ha precisato la ragazza, allontanando con fermezza ogni possibile tentativo di seduzione da parte sua nei confronti dell’uomo. “Inoltre – ha proseguito – ‘amore’ è un mio modo di chiamare le persone, chiamo così persino il mio comodino… Forse non sono perfetta, ma quello che mi stai facendo è tremendo”. Giulia Salemi sembra peraltro avere trovato la strada della felicità in amore con Pierpaolo Pretelli, altro concorrente del Grande Fratello Vip conosciuto all’interno della Casa più spiata d’Italia e con il quale è scattata giorno dopo giorno la scintilla. Un’alchimia germogliata passo a passo, senza affrettare i tempi, e che ha avvicinato i due partecipanti al reality show di Canale 5 sempre più, ponendo basi concrete per una relazione a lungo termine alla fine della trasmissione.

