Victor Osimhen torna prepotentemente al centro del mercato: la squadra cambia piani e ora punta tutto sul bomber nigeriano.

Sembrava tutto scritto, o quasi. Victor Osimhen, dopo un anno complicato e segnato da incomprensioni con il Napoli, sembrava destinato a lasciare l’Italia con una cessione ormai inevitabile destinazione Arabia Saudita.

Il prezzo fissato da De Laurentiis era chiaro, le pretendenti sembravano altrettanto definite, ma poi – come spesso accade nel mercato – è cambiato tutto. Un ribaltone vero, che rimette in gioco scenari e incastri.

Osimhen ecco chi punta forte su di lui

A far esplodere nuovamente il nome del nigeriano è stato il Manchester United, che nelle ultime ore avrebbe deciso di cambiare strategia dopo le difficoltà incontrate nella trattativa per Victor Gyökeres.

Sì, proprio così: il club inglese, che da tempo cerca un centravanti fisico, esplosivo, capace di spaccare le partite e guidare l’attacco con continuità, avrebbe riacceso i fari su Osimhen. Una mossa a sorpresa, considerando che nei mesi scorsi i Red Devils sembravano defilati, frenati anche da valutazioni economiche. Ma ora le cose sono cambiate.

Perché Gyökeres, seguito da vicino anche dalla Juventus, è diventato improvvisamente un obiettivo molto più complicato. E allora ecco che l’opzione Osimhen, con tutti i suoi costi, i suoi pro e i suoi contro, è tornata a essere centrale nel piano mercato di Ten Hag.

Va detto che, nonostante tutto, Osimhen è ancora un giocatore del Napoli. E questo non è un dettaglio da poco. Il club partenopeo continua a fare muro su offerte al ribasso, forte di un contratto blindato e di una clausola rescissoria chiara, che si aggira intorno ai 120 milioni. Però ormai è chiaro a tutti che il matrimonio è finito. I segnali sono stati troppi e troppo espliciti: lo strappo con l’ambiente, le tensioni mai davvero rientrate, la voglia – da parte del giocatore – di provare una nuova avventura in Premier League. Il Napoli aspetta solo l’offerta giusta, e ora la sensazione è che potrebbe davvero arrivare da Manchester.

Il Manchester United ha bisogno di una scossa. La stagione passata è stata al di sotto delle aspettative, e l’attacco è stato uno dei reparti più in difficoltà. Osimhen, con la sua velocità, la fame di gol e quella personalità da guerriero che lo contraddistingue, sarebbe il profilo perfetto per rilanciare le ambizioni del club. Il problema resta sempre lo stesso: i soldi. Però se la Juve dovesse chiudere per Gyökeres, togliendolo definitivamente dal tavolo, allora per i Red Devils potrebbe diventare una questione di necessità. E in quel caso, tutto può succedere.

In un mercato che sembrava già incanalato verso un epilogo scontato, la situazione si è capovolta nel giro di pochi giorni. Osimhen è di nuovo al centro del ciclone, e ora più che mai il suo futuro sembra destinato a scriversi in Inghilterra. Dove, a quanto pare, c’è ancora chi è pronto a scommettere forte su di lui.