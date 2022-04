Ci vuole un fiore, anticipazioni 8 aprile/ Diretta e ospiti: con Gabbani e Fialdini

Ci vuole un fiore, lo show green con Francesco Gabbani e Francesca Fialdini

Nella prima serata di oggi di Rai1, andrà in onda lo show dal titolo “Ci vuole un fiore”, a partire dalle ore 21.25 con Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. L’inedita coppia accoglierà artisti e scienziati per una serata “green” durante la quale attraverso le parole e la musica sarà ricordata l’importanza della transizione ecologica. Nel corso di “Ci vuole un fiore” saranno numerosi gli ospiti che interverranno durante la serata regalando diversi momenti di intrattenimento ma anche di riflessione e musica sul tema dell’ambiente e dell’eco sostenibilità. Da Piero Angela passando per Arisa, Maccio Capatonda, Carlo Cottarelli e Fulminacci. Ed ancora, Gilberto Gil, Flavio Insinna, Michela Giraud, Stefano Mancuso, per completare il parterre di protagonisti con Morgan, Luca Parmitano, il Premio Nobel per la Fisica del 2021 Giorgio Parisi, Massimo Ranieri, Elena Sofia Ricci, Tananai ed infine Ornella Vanoni.

A completare il cast di ospiti dell’appuntamento con lo show Ci vuole un fiore, ci saranno anche studiosi e scienziati che aggiorneranno i telespettatori sullo stato di salute attuale del nostro Pianeta, fornendoci i consigli per poter fare, ciascuno nel proprio piccolo, la propria parte. In studio interverranno anche i ragazzi del Friday for Future così come diverse realtà che ogni giorno si impegnano per rendere sempre più vivibile il nostro Pianeta.

La ‘missione’ di Ci vuole un fiore: come vederlo in streaming

Durante la serata in compagnia dello show “Ci vuole un fiore”, il padrone di casa Francesco Gabbani avrà il compito, insieme ai suoi ospiti e testimonial, di accendere i riflettori sulle vere emergenze della transizione ecologica. La consapevolezza sul tema purtroppo è ancora molto bassa soprattutto in questi anni caratterizzati dalla pandemia prima e dalla guerra successivamente. La trasmissione di Rai1 rappresenterà l’occasione perfetta per far incontrare e finalmente dialogare diverse generazioni con l’obiettivo comune di costruire un mondo migliore grazie alla tecnologia, alla passione, alla conoscenza, innescando dei processi virtuosi in grado di coinvolgere tutti noi.

Lo studio di “Ci vuole un fiore” sarà caratterizzato da un’atmosfera green nella quale sul grande led saranno trasmesse immagini di natura con i vari interventi degli ospiti. Tra gli altri sarà presente anche un corpo di ballo “green” con otto elementi che danzeranno sulle coreografie di Luca Paoloni. Lo show che vedrà anche la presenza di Francesca Fialdini, potrà essere seguito non solo in diretta su Rai1 ma anche in streaming attraverso il sito RaiPlay e la relativa app gratuita per dispositivi mobili. Successivamente la trasmissione sarà disponibile anche on demand per poterla recuperare in streaming attraverso le stesse piattaforme.











