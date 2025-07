Usa, la CIA revisiona un rapporto commissionato da Obama all'intelligence nel quale si accusava Trump di collusione con Putin per vincere le elezioni

La CIA ha revisionato un rapporto pubblicato dall’intelligence e commissionato da Obama poco prima della fine del suo mandato da presidente, nel quale si evidenziava che la Russia aveva intenzione di collaborare per la vittoria nelle elezioni presidenziali del 2016 di Donald Trump, che era in collusione con Putin per questo progetto. Secondo quanto scoperto dall’indagine dell’agenzia, come pubblicato dal New York Post, il dossier sarebbe stato deliberatamente corrotto dall’ex direttore John Brennan e dall’ex capo dell’FBI James Comey.

Entrambi giudicati eccessivamente coinvolti per accelerarne il completamento, rendendo il risultato “caotico” e “atipico” quindi esponendo il documento a dubbi che si potesse trattare in realtà di una valutazione redatta con un chiaro movente politico. Per confermare questa ipotesi i revisori hanno esaminato alcuni dettagli, sostenendo che le informazioni contenute nella ricerca sarebbero non verificabili e quindi potenzialmente false, oltre ad essere state pubblicate in tempi molto brevi e con numerose violazioni di procedure e molteplici anomalie.

Rapporto Obama su collusione tra Trump e Putin, revisione CIA giudica il documento “anomalo e frettoloso”

Una revisione della CIA ha scoperto che, il 6 dicembre 2016, sei settimane prima della fine della sua presidenza, Barack Obama ordinò all’intelligence di pubblicare un rapporto, che concluse che il presidente russo Vladimir Putin “aspirava” ad aiutare Trump a vincere le elezioni. Nel documento e soprattutto nella procedura di pubblicazione però sono state trovate numerose violazioni, che potrebbero confermare il fatto che il dossier sia stato commissionato esclusivamente con l’intento di diffondere false accuse a fini politici, per ostacolare la candidatura di Trump alle presidenziali.

Il direttore John Ratcliffe, che ha supervisionato il processo di controllo, ha dichiarato: “La fretta di pubblicare sia le versioni classificate che quelle non classificate prima della transizione presidenziale ha sollevato interrogativi su un possibile movente politico dietro l’incarico e la tempistica assegnati alla Casa Bianca“. Inoltre sarebbe stato anche contestato il fatto di non aver permesso la partecipazione al dossier di tutti gli analisti, ma solo di alcuni prescelti, escludendo di fatto anche esperti autorevoli come il National Intelligence Council.