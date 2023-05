Cia recluta spie russe/ Video su Telegram: “Persone affidabili che ci dicano verità”

La CIA recluta spie russe. Nel suo canale Telegram è apparso un video in cui si cercano delle persone che sono state deluse da Vladimir Putin dopo l’invasione dell’Ucraina e che dunque sentendosi oppressi intendono mettersi a servizio degli Stati Uniti. Il contenuto multimediale, come riportato dal Corriere della Sera, è stato successivamente diffuso anche YouTube, Twitter, Instagram e Facebook.

“La CIA vuole sapere la verità sulla Russia e stiamo cercando persone affidabili che possano dirci questa verità. Le vostre informazioni potrebbero essere più preziose di quanto pensate”, viene spiegato nel filmato. L’obiettivo dell’agenzia di intelligence statunitense è quello di conoscere cosa succede nel Paese attraverso la popolazione comune. È per questo motivo che sta cercando di fare comprendere ai cittadini che esistono dei modi semplici e sicuri per far trapelare informazioni, pur rimanendo patriottici. È proprio in tal senso che il video usa dei riferimenti alla cultura russa, citando frasi di Lev Tolstoy e Fedor Dostoyevsky. “Vivremo con dignità, grazie alle mie azioni”, questo è un esempio.

Cia recluta spie russe: useranno il dark web per fornire informazioni

Le spie russe reclutate dalla CIA si metteranno in contatto con l’agenzia di spionaggio attraverso il dark web. Il video fornisce infatti le informazioni necessarie per farlo. “Il nostro obiettivo è fornire loro un mezzo, il più sicuro possibile, per contattarci”, ha detto un funzionario anonimo. Anche lo scambio di comunicazioni riservate sarà curato attentamente.

Nel filmato, ad esempio, si vede come una donna – una persona affidabile, di cui nessuno potrebbe sospettare –, si ferma nella sua auto e chiama al telefono l’intelligence, prima di andare a lavoro e utilizzare quello che sembra essere un computer governativo. Il target di riferimento infatti è composto da membri della popolazione che appartengono all’amministrazione e al potere, ma che sono insoddisfatti delle derive che la Russia sta prendendo dall’inizio della guerra in Ucraina.

