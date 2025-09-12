CIA - Un uomo nel mirino è un action thriller girato a Malta con Aaron Eckart protagonista affiancato dalla "Little miss sunshine" Abigail Breslin

CIA – Un uomo nel mirino, film su Rai 2 diretto da Roel Reiné

Venerdì 12 settembre, in prima serata su Rai 2, alle 21.20, verrà trasmesso l’action thriller dal titolo CIA – Un uomo nel mirino.

Il film di produzione statunitense è uscito nelle sale nel 2024 ed è diretto dall’olandese Roel Reiné che ha curato anche la colonna sonora.

Eugenia Borgonovo, chi è la fidanzata di Riccardo Zanotti/ Insieme dagli inizi: "Avevamo 4 euro di budget..."

Il cast di attori comprende Aaron Eckhart, Abigail Breslin e Tim Roth. Eckhart è famoso per due film della saga Attacco al potere dove ha interpretato il ruolo del presidente degli USA. Ha lavorato, oltre che sul grande schermo, anche in TV. Abigail Breslin nonostante la giovane età ha già una filmografia piuttosto nutrita: nell’anno 2007 ha infatti ottenuto una candidatura all’Oscar grazie alla pellicola Little Miss Sunshine. Il britannico Roth è noto per essere apparso in Pulp Fiction e Le Iene sotto la direzione di Quentin Tarantino.

Elisa Maino, chi è la fidanzata di Bresh/ Curioso retroscena su Sanremo: "Ci ha preso tutti con la frusta..."

La trama del film CIA – Un uomo nel mirino: chi è il vero committente delle missioni dell’agente segreto?

In CIA – Un uomo nel mirino, Evan Shaw (Aaron Eckhart) è un killer della CIA che da circa vent’anni esegue diligentemente gli ordini ricevuti attraverso semplici annunci sui quotidiani, un intelligente sistema di comunicazione che permette di eludere i controlli delle agenzie investigative avversarie.

Un giorno sua figlia Kacey (Abigail Breslin), anche lei impegnata sotto copertura ma con il Servizio Segreto inglese M16, viene a conoscenza del fatto che la Divisione della CIA dove lavora il padre è stata chiusa da anni e il superiore diretto non è più in vita. Comunica la sbalorditiva notizia a Evan che rimane senza parole: allora lui sta continuando a seguire le istruzioni di chi? Shaw deve assolutamente sapere chi lo manovra ormai da molto tempo e gli indica bersagli che forse non avrebbe dovuto eliminare.

Giulia Honegger, chi è la fidanzata di Fedez?/ Con lei ha superato il divorzio da Chiara Ferragni

Comincia così una caccia serrata, Evan raccoglie tutte le informazioni possibili e cerca di risalire alla verità. Naturalmente la figlia, ritrovata dopo molto tempo, lo accompagna. È tutto un susseguirsi di sparatorie, quando la ricerca porta i due fino a Malta per scontrarsi con un gruppo di mercenari armati fino ai denti. Equivoci e scene violente si ripetono lungo il racconto senza soluzione di continuità, con il legame tra genitore e figlia che si rafforza sempre di più. Gli scenari mozzafiato dell’isola maltese contribuiscono non poco a valorizzare il film. Come ogni buon thriller si conclude con un colpo di scena finale.