Ciacci “Lite Elettra-Ginevra Lamborghini? Passo falso con il management/ Svela il perchè Al GF Vip 2022…

Giovanni Ciacci commenta la crisi tra Elettra e Ginevra Lamborghini

La lite tra Elettra e Ginevra Lamborghini che non si parlano dal 2019 continua ad essere al centro delle discussioni nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ma anche delle puntate serali del reality show. Parlando con i suoi compagni d’avventura, ma anche con Alfonso Signorini, Ginevra ha spiegato di non conoscere il reale motivo della rottura e di essere pronta ad un chiarimento con la sorella Elettra. Nonostante le dichiarazioni di Ginevra, in casa, sono diversi i concorrenti che pensano che tra le sorelle Lamborghini sia accaduto qualcosa d’importante che avrebbe portato prima ad un allontanamento e poi alla definitiva rottura.

E’ questo il pensiero, ad esempio, di Giovanni Ciacci secondo cui a scatenare la rottura potrebbe essere stata la sete di successo musicale di Ginevra Lamborghini di fronte al successo ottenuto dalla sorella Elettra. “Lei non è rifiutata dalla famiglia ma dalla sorella. Secondo me è successo qualcosa che noi non sappiamo che non c’entra niente la famiglia. E’ qualcosa di case discografiche. Dai retta a zia, vedrete… “, le parole di Ciacci riportate da Blogtivvu.com.

Elettra e Ginevra Lamborghini: lite per la musica? Parla Giovanni Ciacci

Secondo le parole di Giovanni Ciacci riportate da Blogtivvu.com, a scatenare la rottura tra Elettra e Ginevra Lamborghini potrebbe essere stata una scelta discografica di quest’ultima. Esattamente come Elettra, anche Ginevra ha sempre sognato di avere un futuro nella musica ed una sua scelta a livello di management di Ginevra avrebbe spinto Elettra a chiudere definitivamente i loro rapporti. “Lei (Ginevra, ndr) che è stato il suo sogno quello di cantare, deve aver fatto un passo falso a livello di management.

Ciacci non ha dubbi convinto che dev’essere successo per forza qualcosa tra le sorelle per arrivare ad un punto di rottura che, per il momento, sembra irreparabile. “Poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata?”, ha aggiunto Giovanni Ciacci.Una scelta discografica potrebbe aver portato alla nascita di qualche incomprensione.











