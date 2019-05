Ciao Darwin 2019 Darwin di Donatello/ Madre Natura e vincitori, diretta: torna Sara Croce

Dopo l’ultima puntata dedicata alla sfida tra Umani e Mutanti, vinta da quest’ultimi e che ha regalato anche un momento molto emozionante con il ricordo di Marco Garofalo incollando davanti ai teleschermi 4.073.000 spettatori con il 23.27%, Ciao Darwin 2019 torna in onda oggi, venerdì 31 maggio, in prima serata su canale 5, con una puntata speciale. Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano in onda per regalare al proprio pubblico una serata divertente nel corso della quale sarà possibile rivivere i momenti più belli delle dieci puntate dell’ottava edizione della storica trasmissione targata Mediaset. Oltre a riproporre i momenti indimenticabili di Ciao Darwin 2019, ai migliori concorrenti saranno consegnati dei premi speciali.

Ciao Darwin 2019 Darwin di Donatello: i premi per i migliori concorrenti

Sono stati tanti i momenti divertenti di Ciao Darwin 2019 così come i concorrenti che si sono distinti per simpatia, bellezza e peculiarità varie. Per celebrare i protagonisti delle varie puntate che hanno contribuito al successo dell’ottava edizione di Ciao Darwin, questa sera, Paolo Bonolis assegnerà dei premi speciali. Insieme a Luca Larenti, il conduttore premierà i concorrenti che hanno dato vita a momenti indimenticabili nelle varie prove e che il pubblico avrà l’occasione di rivivere. Sarà, dunque, una serata imperidibile quella che andrà in onda questa sera, ma quali sono i premi che saranno assegnati? Andiamo a scoprirlo insieme.

Darwin di Donatello: tutte le categorie

Sono tante le categorie della serata di Ciao Darwin-Darwin di Donatello che saranno premiate: Miglior performance, Personaggio dell’anno, Miglior look, Premio faccia tosta, Miss Darwin, Mister Darwin. Anche questa sera ci sarà Madre Natura. Per l’occasione, però, non ci sarà nessuna nuova modella. Per questa puntata speciale torna la Madre Natura della sesta puntata ovvero Sara Croce che sarà la madrina della serata come ha annunciato lei stessa su Instagram invitando tutti i suoi fans a seguire l’appuntamento speciale della trasmissione di canale 5 e scatenando l’entusiasmo dei suoi followers che avevano particolarmente apprezzato la sua presenza nel programma.



Ci sarà una nuova edizione di Ciao Darwin?

L’ottava edizione di Ciao Darwin che si conclude ufficialmente stasera con la puntata speciale e l’assegnazione dei Darwin di Donatello è stata un vero successo. A confermarlo è stato il direttore di Canae 5 Giancarlo Scheri: “Ciao Darwin ha chiuso una stagione da ricordare. É difficile scegliere tra i tanti numeri record quelli più adatti a incorniciare il successo assoluto di questo programma. Ciao Darwin ha abbracciato pubblico di tutte le età dimostrando quanto i telespettatori abbiano voglia di ridere e divertirsi. Complimenti al talento e all’ironia di Paolo Bonolis, che si è confermato ancora una volta un assoluto numero uno confezionando 10 serate sempre brillanti e spettacolari. Complimenti e grazie anche a Luca Laurenti, agli autori, alla regia di Roberto Cenci e alla straordinaria squadra produttiva”. Un successo, dunque, che potrebbe spingere Mediaset e lo stesso Bonolis a realizzare una nuova stagione.



