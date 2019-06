CIAO DARWIN 2019/ Vincitori e vinti Darwin Donatello: la Diva del Tubo, Filip Simaz e Martina Fusco

Darwin di Donatello, a Ciao Darwin 2019 è tempo di premi e vincitori

Si sono conclusi ieri sera i Darwin di Donatello 2019 e con essi la straordinaria avventura di Ciao Darwin. La nuova edizione dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti si è classificata tra i programmi più amati e più visti della stagione di Canale 5, e la serata speciale in onda ieri sera non ha fatto di certo eccezione. Il ritmo incalzante della premiazione, intervallata dalle gag dei due mattatori dello show, hanno tenuto alto l’umore dei milioni di telespettatori in ascolto, che neanche per un minuto hanno rimpianto il solito gioco, già ripercorso abbondantemente dalle gag della serata. Madre Natura dell’ultimo appuntamento con le Terre desolate è ancora una volta la bellissima Sara Croce, una modella italiana poco più che ventenne, già protagonista nelle prime puntate della stagione. Si chiude così un’edizione ricca di successi: Ciao Darwin tornerà su Canale 5 già dalla prossima stagione?

Ciao Darwin 2019: Darwin di Donatello, vincitori e vinti

Il pubblico sui social chiede a gran voce una nuova stagione di Ciao Darwin. Ma in attesa di scoprire se il loro desiderio verrà esaudito al più presto, ripercorriamo i momenti più divertenti della puntata analizzando vincitori e vinti. Il concorrente che più di tutti si è distinto nel corso dei Ciao Darwin – Darwin di Donatello 2019 è stato Filip Simaz, uno dei protagonisti più in vista della squadra del Gay Pride, che ha conquistato tutto il pubblico di Canale 5 sfoggiando una coroncina da Miss. Per lui le statuette per il Miglior Look e di Mister Ciao Darwin, per una premiazione che ha consacrato il suo ruolo nello show. Sui social, però, il pubblico si divide: viste le sue gag, qualcuno ipotizza che Simaz avrebbe dovuto vincere anche il Premio come Miglior Performance. La statuetta, però, è stata vinta da un emozionatissimo Carlo Romano, che con i suoi divertentissimi sketch ha dimostrato di aver meritato il riconoscimento. “I suoi rebus non temono concorrenza”, sottolinea infatti una fan sui social.

Ciao Darwin 2019: La diva Del Tubo spopola

Tra i protagonisti più chiacchierati dei Darwin di Donatello, e della precedente stagione di Ciao Darwin – Terre Desolate, c’è la Diva del Tubo Alisha Grigffanti, una concorrente che ha conquistato fama e popolarità dopo aver ammesso di esercitare la professione di calciatrice di genitali maschili. A lei una delle statuette più importanti dell’intera serata, quella di Miss Darwin, soffiata ad altre due agguerritissime concorrenti date già per favorite. “La diva vince SEMPRE!!!!!! Grazie a tutti!!!!!!!!!! Miss Darwin”, scrive la protagonista sui social, acclamata dagli oltre 134 mila follower. Ma tra i premi più importanti dell’intera stagione c’è anche quello di Personaggio dell’anno, che ha visto trionfare il concorrente Mariano Daniele contro i due super favoriti Martina Fusco, già vincitrice della prestigiosa Coppa Onan, e Annibale Astio alias Annubaluzzo, protagonista di una divertente Macchina del Tempo per il web. Ma per il pubblico sui social il vincitore è un altro: “Il vero personaggio dell’anno – scrive una telespettatrice – è chi ha annunciato il vincitore… Luca Laurenti!”.

