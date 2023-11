Ciao Darwin 2023 1a puntata: angeli vs demoni/ Diretta e Madre Natura: Malena trionfa ai Cilindroni!

Ciao Darwin 2023, Angeli vs Demoni: commento e diretta prima puntata

E siamo agli sgoccioli di questa prima puntata di Ciao Darwin 2023, con la prova dei Cilindroni tra gli Angeli e i Demoni e la proclamazione imminente della squadra vincitrice. Dopo una serie di gag e domande di cultura generale, a trionfare è la squadra dei Demoni! “Complimenti a questi due mondi! La settimana prossima torneremo con un’altra puntata….”, chiude Paolo Bonolis, mentre richiama sul palco i protagonisti di questa serata.

Emilio Contaldo di Ciao Darwin è morto/ Chi era? Il comunicato di Mediaset "Grazie per la tua ingenua follia"

Dalla spalla storica Luca Laurenti alla splendida Madre Natura, la modella russa Aleksandra Kortokaia, ma anche le capitane degli Angeli e Demoni, vale a dire Elena Santarelli e Malena. La prima puntata di Ciao Darwin non ha deluso le attese: divertimento, leggerezza e tanto trash… ma fatto con stile. Appuntamento alla settimana prossima. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ALEKSANDRA KOROTKAIA, CHI È MADRE NATURA A CIAO DARWIN 2023/ Profilo Instagram e boom di like: "Divinità"

La sfida Angeli e Demoni entra nel vivo

Il gran défilé mette a dura prova il pubblico in studio di Ciao Darwin 2023. Come di consueto, il clima diventa da stadio mentre gli Angeli e i Demoni scorrazzano per il palco, con le loro proposte sexy e audaci. Dopo la pubblicità, il ritorno in studio con una coreografia bollente del corpo di ballo. “Che Dio vi benedica! Una più bella e brava dell’altro, complimenti ragazze!”, le parole di encomio di Bonolis.

“Siamo all’epilogo di questa puntata, gli Angeli di Elena Santarelli hanno 710 voti, mentre i Demoni di Malena hanno 655 voti”, ricorda Paolo Bonolis. Dopo un breve sunto, arrivano i mitici cilindroni, che saranno decisivi per decretare il vincitore della prima puntata di Ciao Darwin. Chi la sfangherà tra gli Angeli e Demoni? Entriamo davvero nel vivo… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Angeli Vs Demoni/ Video: corna e trasparenze, Malena hot!

Sfilata hot in passerella

Dalla cubista “cambia pannolini” Furlan al finto inviato con stoccata a Pomeriggio 5 e alla D’Urso, la prima puntata di Ciao Darwin sta rispettando le attese. E dato che i fan amano le tradizioni di questa trasmissione, ecco che dopo la sfida di coraggio tra gli Angeli e Demoni arriva l’attesissimo momento del Gran Defilè. “Al meglio della loro malizia ecco uomini e donne per stregarsi a vicenda. Questo è il momento più atteso…”, preannuncia Paolo Bonolis.

Una sfida rovente, che servirà ai Demoni per provare a ribaltare il punteggio che vede al momento la squadra degli Angeli – dopo svariate prove – in vantaggio con 630 punti, contro i 535 dei Demoni. Siamo agli ultimi tornanti, ma non è ancora finita. Intanto la puntata si fa bollente… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ecco la cubista che “cambia pannolini”

Il punteggio vede i Demoni nuovamente in vantaggio nella sfida contro gli Angeli a Ciao Darwin, dopo la sfida nel tempo. Elena Santarelli difende la sua squadra a spada tratta e al rientro in studio, dopo la pubblicità, rilancia il suo grido di battaglia. “Non siamo egoiste, le persone si accorgono di noi per la nostra luce e quello che lasciamo intorno a noi”, le sue parole. Francesca De Simone per i Demoni spiega: “Sono posseduta dal principe dell’inferno, ogni tanto viene anche Asmodeo…”. “Io sapevo che faceva Sanremo”, scherza Bonolis chiamando in causa Amadeus.

Riprendono le schermaglie in diretta tra gli Angeli e i Demoni, per quest’ultimi parla Malena: “Noi ce la godiamo”. Anna Furlan, ragazza immagine e cubista, si presenta così: “Cambio pannolini a uomini adulti”. “Loro prima fanno e poi…?” “Gli piace sentirsi bambini e io faccio loro mamma”. “Volevo dire agli angeli che fanno i santarelline ma sono i primi ad abbonarsi ai nostri siti”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Gaffe clamorose nella prima puntata di Ciao Darwin

Gli Angeli e Demoni di Ciao Darwin vengono catapultati nella giungla. E Paolo Bonolis ha tantissimo materiale per punzecchiare i concorrenti prescelti. Per i Demoni c’è una veccia conoscenza di Ex on the Beach, mentre per gli Angeli… un Angelo. Che la prima puntata di Ciao Darwin sia un successo lo si capisce già dall’aria che tira sui social. Su Twitter, ad esempio, il varietà di Paolo Bonolis è primo in tendenza Twitter, con distacco abissale da Propaganda live, al secondo posto.

La prova ‘A spasso nel tempo’ è un invito a nozze per Bonolis, che ride e infierisce contro i concorrenti per le clamorose gaffe. Ce ne sono di tutti i gusti e di ogni tipo. Vedere per credere. Intanto Malena e Elena Santarelli osservano i propri “giocatori” dalle rispettive tribune. Chi vincerà la sfida? In fondo, poco importa… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Madre Natura fa perdere la testa ai fan di Ciao Darwin. E Paolo Bonolis…

Fari accesi su Madre Natura a Ciao Darwin 2023. Risolto il mistero del nome, che è Aleksandra Kortokaia, giovane modella russa. La gara tra gli Angeli e Demoni, intanto, è cominciata. Dopo aver vinto la sfida canora, i Demoni capitanati da Malena provano ad imporsi anche al Genodrome. Mentre si svolge la prova, Paolo Bonolis dà il meglio di sé con la sua “cronaca” che è un concentrato di battute e stoccate ai concorrenti in gara.

“Spinga, spinga, spinga…”, “Avete stappato?”, “Non fate vedere che siete degli inetti”; così Bonolis sprigiona tutta la sua verve comica mentre la diretta di Ciao Darwin si accende. “Non so di che sponda siete ma una sponda vale l’altra”, continua il conduttore, noncurante dei doppi sensi. Alla fine della sfida, Gli Angeli superano i Demoni.. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

C’è il nome di Madre Natura! Si chiama Aleksandra Kortokaia!

Tutti pazzi per Madre Natura. Pubblico in estasi per la giovane modella russa approdata a Ciao Darwin per la prima volta. Sui social è partita la caccia al nome di Madre Natura, mentre Elena Santarelli e Malena si sfidano a distanza, con la prova canora delle loro squadre e, soprattutto, i loro “manifesti”. “Cerchiamo di non cedere alle tentazioni, vogliamo dedicarci anima e corpo ad una sola persona, possibilmente tutta la vita. Pratichiamo gentilezza, pace e serenità”, dice la Santarelli.

Malena risponde decisa: “Noi siamo demoniaci nell’aspetto e camminiamo in libertà, rispettando tutti. Godiamo sempre del piacere…”. Dopo le esibizioni canore, il pubblico in studio premia con 108 punti i Demoni e 79 gli Angeli. Ma è solo l’inizio… . Intanto dal web spunta il nome di Madre Natura, ovvero la splendida modella Aleksandra Kortokaia. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

La prima puntata di Ciao Darwin, Madre Natura è spettacolare

Accoglienza da re per Paolo Bonolis nella prima puntata di Ciao Darwin 2023. L’iconica sigla di Matti accompagna sul palco le bellissime “vallette” del programma, che scatenano l’urlo del pubblico caliente. “Vi ritrovo qui tutti uguali, dopo quattro anni, ma siamo in Italia e qui non cambia mai una cippa”, ironizza Bonolis. “La sfida di stasera fa molto Dan Brown: Angeli e Demoni”, continua il conduttore.

Da una parte abbiamo Elena Santarelli, dall’altra Malena. Il momento più atteso, come sempre, è quello della presentazione di Madre Natura, che fa il suo ingresso trionfale. Bonolis si avvicina per il consueto ‘bacia mano’, quindi ecco Luca Laurenti interromperlo nel momento clou. Siamo alle solite, il solito Ciao Darwin. Tutto ciò che aspettavamo. Si riparte, ecco la prima puntata di questa nona ed ultima stagione… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ciao Darwin 2023, Angeli contro Demoni: anticipazioni e diretta prima puntata

Ciao Darwin torna in onda oggi, venerdì 24 novembre, con un’edizione tutta nuova. Dopo quattro, lunghi anni di attesa, lo show più irriverente della televisione italiana torna in tv con la collaudata coppia formata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, pronti a regalare una serata spensierata ai telespettatori insieme ai concorrenti delle due squadre. Per l’edizione 2023, Ciao Darwin riparte da “Giovanni 8.7”, frase che rimanda al Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra». Im uno studio colorato, parascientifico, ricco di tanti personaggi che cambiano puntata dopo puntata, Paolo Bonolis va a caccia dell’uomo e della donna del nuovo Millennio.

La formula di Ciao Darwin non cambia e anche nell’edizione 2023 tornano a sfidarsi due squadre diverse in ogni puntata. Nel corso del primo appuntamento in onda questa sera si sfidano la squadra degli Angeli capitanata da Elena Santarelli e la squadra dei Demoni guidata da Malena.

Ciao Darwin 2023: le sfide e Madre Natura

Formula che vince non si cambia e per l’edizione 2023, Ciao Darwin torna con gli stessi giochi delle precedenti edizioni. Si parte, “A spasso nel tempo”, che lancia i concorrenti in diverse epoche storiche attraverso una macchina speciale dando vita ad uno dei momenti più divertenti della trasmissione. Non mancherà poi la “prova di coraggio” con cui due concorrenti sono chiamati a sfidare le proprie paure, il “faccia a faccia”, il dibattito tra i due schieramenti, e il gioco finale dei “cilindroni” che decreterà la squadra vincitrice.

Immancabile, poi, come sempre, la presenza di Madre Natura. Per la nuova edizione, Paolo Bonolis e tutta la squadra di Ciao Darwin hanno scelto di non avere una sola Madre Nautra, ma ben quattro modelle che si alterneranno nel ruolo nel corso delle varie puntate? Chi sarà la prima Madre Natura della stagione? Non ci resta che aspettare la puntata per scoprirlo.

Come vedere in diretta streaming Ciao Darwin 2023

La nuova edizione di Ciao Darwin era attesissima dal pubblico di canale 5 che potrà seguire le varie puntate, ogni venerdì, in prima serata dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia. Garantita, naturalmente, anche la diretta streaming grazie a Mediaset Infinity che consente di seguire il programma sul sito o tramite l’applicazione sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA