Ciao Darwin 2023 4a puntata: scienza vs occulto/ Diretta e Madre Natura: Cecchi Paone e Giucas Casella…

Ciao Darwin 2023, anticipazioni e diretta 4a puntata

Ciao Darwin 2023 torna in onda oggi, venerdì 15 dicembre, in prima serata su canale 5, con la quarta puntata. A distanza di anni, il famoso programma di Paolo Bonolis, è tornato in onda con un’edizione tutta nuova e che sta ottenendo un grande successo nonostante la concorrenza agguerrita di Raiuno che, invece, per la prima serata del venerdì, ha puntato tutto su The voice kids di Antonella Clerici. Il format di Ciao Darwin, rimasto fedele a se stesso nel corso degli anni, continua a divertire i telespettatori che, questa sera, assisteranno ad una nuova ed imperdibile sfida. Dopo quella tra lavoratori ed influencer, nel corso della quarta puntata, si sfideranno due mondo opposti come quello della scienza e quello dell’occulto.

A rappresentare i due mondi, in qualità di capisquadra, ci saranno due personaggi molto amati dal pubblico e che hanno dedicato la loro vita alla scienza e alla magia. A guidare, infatti, la squadra della scienza ci sarà Alessandro Cecchi Paone mentre a guidare la squadre dell’occulto ci sarà Giucas Casella.

Le prove della quarta puntata di Ciao Darwin 2023

Tra sfide musicali, dibattiti, prove fisiche ma anche prove intellettive, la quarta puntata di Ciao Darwin 2023 porterà telespettatori a scoprire una nuova caratteristica che avrà l’uomo del nuovo millennio. Le prove della nuova edizione del programma di Paolo Bonolis non sono cambiare e, tra quelle più attese, spiccano come sempre quella della macchina del tempo che conduce due concorrenti, ognuno per squadra, in un’epoca lontana e la prova coraggio in cui i concorrenti sfidano i propri limiti e le proprie paure.

Ad infiammare il pubblico in studio, ma anche i telespettatori, poi, sarà la classica sfilata in cui ogni squadra esprime il proprio modo di essere con outfit diversi adatti ad occasioni particolari. A decidere, poi, la squadra vincitrice sarà la prova dei cilindroni.

Madre Natura e come vedere Ciao Darwin 2023 in diretta streaming

Dopo Andreea Sasu, chi sarà la modella che vestirà i panni di Madre Natura nella quarta puntata di Ciao Darwin 2023? Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio del nuovo appuntamento, ma il pubblico è pronto a scommettere sulla sua bellezza. Come sempre, vi ricordiamo che le puntate della nuova stagione di Ciao Darwin possono essere viste in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

