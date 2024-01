Ciao Darwin 2023, 6a puntata: Milf Vs Teen/ Diretta e Padre Natura: Elenoire Casalegno contro Lavinia Abate

Ciao Darwin 2023, anticipazioni e diretta 6a puntata: le Milf sfidano le Teen

Venerdì 12 gennaio 2024, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Ciao Darwin. Dopo alcune settimane di stop, dovute alle festività natalizie, Paolo Bonolis torna alla conduzione del divertente show del venerdì sera, come sempre affiancato da Luca Laurenti. Dopo la sfida tra Divano e Sport, Ciao Darwin apre il 2024 con una sfida tutta al femminile, che vede da una parte le Milf e dall’altra le Teen.

Amici 23, Sarah Toscano rischia: Anna Pettinelli la sfida e le consiglia l'uso dei autotune/ É polemica!

Parliamo dunque di due fasce di donne: le giovanissime contro madri ancora avvenenti. A rappresentare il mondo delle Teen è Lavinia Abate, modella nonché Miss Italia 2022; è invece la conduttrice Elenoire Casalegno a rappresentare le milf. Una sfida molto accesa che porta in scena due diversi tipi di femminilità, che farà sicuramente strabuzzare gli occhi al pubblico presente in studio.

Cecilia Capriotti confessa: "Donne mature hanno più rimpianti"/ E su Ciao Darwin: "Bella lotta Milf vs Teen"

Le prove della sesta puntata di Ciao Darwin 2023

Il format del programma è sempre lo stesso. Le concorrenti in gara dovranno affrontare una serie di prove e sfide che verranno poi votate dal pubblico in studio. Dopo la sfida canora, nel corso della sesta puntata di Ciao Darwin 2023 non mancheranno le prove iconiche della trasmissione di Paolo Bonolis. Tra le preferite del pubblico a casa c’è sicuramente “A spasso con il tempo”, in cui una concorrente tra le Milf e una tra le Teen saranno catapultate in un’altra epoca attraverso la macchina del tempo.

Seguirà poi la prova di coraggio, che mette i concorrenti alle prese con le proprie paure più grandi. Segue quindi un dibattito tra le due squadre, il cui compito sarà convincere il pubblico che è la loro la squadra più forte. Infine l’attesissimo defilé e la prova finale dei cilindroni che decreterà la squadra vincitrice della puntata.

Mario Giordano vs Matteo Renzi "Killer a me non lo dice!"/ Lite per cartello sul referendum del 2016

Padre Natura e come vedere in diretta streaming Ciao Darwin 2023

Niente Madre Natura in questa sesta puntata di Ciao Darwin 2023, perché al suo posto ci sarà invece Padre Natura. Ad accoglierlo saranno Paolo Bonolis e Luca Laurenti ma la sua identità verrà rivelata soltanto nel corso della puntata stessa.

Come sempre, ricordiamo che la quinta puntata di Ciao Darwin 2023 può essere vista in diretta televisiva in prima serata su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity, disponibile come sito e come applicazione per ogni dispositivo mobile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA