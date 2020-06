Ciao Darwin 7, Belli Vs Brutti/ Madre Natura e diretta: Franco Pistoni e Amaurys Perez i capitani (Replica)

Pubblicità

CIAO DARWIN 7 BELLI CONTRO BRUTTI, ANTICIPAZIONI REPLICA 6 GIUGNO

Nuovo sabato in compagnia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti quello di Canale 5. Oggi, 6 giugno 2020, va in onda in replica la terza puntata di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione e trova una sfida che è ormai un vero classico dello show. A battersi sono infatti i Belli contro i Brutti. Il pallanuotista e allenatore Amaurys Perez è il capitano della squadra dei Belli, mentre a guidare quella dei brutti è Franco Pistoni, anche noto come Lo Iettatore di Avanti un altro. Dopo l’ingresso in scena delle due squadre e i saluti di rito di Paolo Bonolis in studio arriva anche la nuova Madre Natura. Questa settimana la bellissima che scende dalle famose scale dello studio di Canale 5 è la tunisina Rim Saidi. Dopo la consueta scenetta con Luca Laurenti e le presentazioni dei capitani, si apre ufficialmente la sfida.

TUTTE LE SFIDE DI CIAO DARWIN 7

Quali saranno le prove di questa terza puntata di Ciao Darwin 7? Anche per Belli e Brutti la sfida ha inizio con la prova canora. Mai come in questa occasione la scelta dei brani è piuttosto scontata: la squadra di Amaurys Perez si esibisce in ‘Bella’ di Jovanotti, mentre quella di Franco Pistoni in ‘Brutta’ di Alessandro Canino. La seconda prova è invece quella del Gerodrome, dove non mancheranno risate. Si continua con la prova della Macchina del tempo che questa sera trasporterà i concorrenti nel mondo delle favole e cartoni animati. Si procede con la prova del confronto tra le due squadre, che sarà piuttosto acceso. Poi arriva la famigerata prova di coraggio, che coinvolge i cani. Si conclude con l’attesissima prova del defilè e con quella dei Cilidroni che decreta quale delle due squadre è la vincitrice della puntata. Appuntamento, dunque, a questa sera su Canale 5.



