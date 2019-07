CIAO DARWIN 7, CARNE VS SPIRITO/ Madre Natura e replica: Tina Cipollari e Safiria Leccese capitani

TORNA IN REPLICA CIAO DARWIN 7, CARNE VS SPIRITO

Il sabato sera estivo di canale 5 continua ad essere dedicato alle repliche di Ciao Darwin 7. Il programma di Paolo Bonolis, pur restando sempre fedele al format originale, continua a divertire il pubblico che apprezza anche le sfide già trasmesse. La scorsa puntata, infatti, dedicata alla gara tra i Belli capitanati da Amaurys Perèz e i Brutti che avevano come capitano Franco Pistoni è stata seguita da 1.828.000 spettatori pari al 14% di share. Numeri importanti che portano Mediaset a puntare ancora sullo show al termine del quale si cercherà di capire come sarà l‘uomo del futuro. Ogni settimana, così, diverse categorie di persone si sfidano regalando momenti spensierati e assolutamente divertenti ai telespettatori. Accanto a Paolo Bonolis, poi, c’è sempre Luca Laurenti, pronto a dare vita ad imperdibili siparietti.

CIAO DARWIN 7, CARNE VS SPIRITO: CAPITANI E PROVE

Nella quarta puntata di Ciao Darwin 7 si sfidano la squadra della Carne capitanata da Tina Cipollari e la squadra dello spirito capitanata dalla giornalista e conduttrice Safiria Leccese. I concorrenti di ciascuna compagine sono chiamati a sfidarsi mettendosi alla prova e sfidando anche i propri limiti. La puntata di questa sera regalerà dei momenti assolutamente divertenti già dalla Macchina del tempo con Luca Laurenti che condurrà i concorrenti nella magia della Macchina del tempo. A rappresentare la squadra dello spirito sarà Nando Colelli, protagonista dell’undicesima edizione del Grande fratello e che ha poi recitato in alcuni film a luci rosse. La prova di coraggio di questa sera, invece, sarà culinaria con i due concorrenti prescelti chiamati a gustare alcune specialità esotiche come nido di blatte verrucose in salsa al pesto di bruco verde, riso ai vermi hymalaiano, spiedino di locusta e grilli saltati, zuccotto di bava di lumacone e larve di bambù, scorpioni in salsa rossa di larve, scarafaggi in brodo di vermi kaimano e funghetti, fritto misto di locuste e grilli in baco, macedonia di insetti in salsa di lumacone e grappe a base di scorpioni e vespe.

MADRE NATURA CIAO DARWIN 7 E’ ROMINA MOSSO MORAIS GOMES

Dopo la statunitense Jenny Watwood, l’inglese Penny Lane e la tunisina Rym Saidi, la Madre Natura della quarta puntata di Ciao Darwin 7 ha le sembianze della bellissima Romina Mosso Morais Gomes, modella di Capo Verde che da qualche anno vive a Milano per lavoro e che ha sfilato, tra gli altri per Moschino e Bulgari. Ha cominciato a sfilare quando aveva solo 15 anni e durante la sua partecipazione a Ciao Darwin 7 ha lasciato il pubblico senza fiato per il fisico asciutto e snello e la folta capigliatura. Sarà lei, dunque, la detentrice del destino dei concorrenti. Saprà farsi apprezzare come hanno fatto le sue colleghe?



© RIPRODUZIONE RISERVATA