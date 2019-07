Ciao Darwin 7, Io so io vs Noi non semo/ Madre Natura e capitani: Daniela Del Secco e Manuela Villa (Replica)

Trona in replica Ciao Darwin 7: Io so io contro Noi non semo

Sabato 13 luglio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con la replica di Ciao Darwin 7 – La resurrezione. In compagnia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti il pubblico avrà modo di rivivere quella che è stata una delle puntate più divertenti della storia della trasmissione Mediaset che, in ogni edizione, attraverso numerose sfide tra categorie diverse, cerca d’individuare come sarà l’uomo del futuro. Dopo la replica della settimana scorsa dedicata alla sfida della Carne e dello Spirito, questa sera si sfidano la squadra dei “Io so io” e quella dei “Noi non semo”. A capitanare i due gruppi ci sono la contessa Daniela Del Secco D’Aragona e Manuela Villa.

Come ogni settimana, i componenti dea squadra dei “Io so io” e quella dei “Noi non semo” si sfidano affrontando numerose prove. Una delle più divertenti è sicuramente quella della macchina del tempo. Questa sera, Luca Laurenti conduce i due concorrenti prescelti nell’era dei grandi esploratori. Nel mirino di Paolo Bonolis finisce ‘l’uomo di latta’, fissatissimo con Tarzan che regala al pubblico grosse risate. La prova coraggio, invece, trasforma lo studio di Ciao Darwin in uno zoo con la presenza di capre e caproni tibetani, ma anche di galli e galline. Una puntata davvero divertente non solo per chi non ha mai visto la puntata, ma anche per chi ha già seguito la gara.

Kristyna Teimerova è Madre Natura di Ciao Darwin