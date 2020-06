Ciao Darwin 7, Io so Io Vs Noi non semo/ Madre Natura e diretta: Kristyna Teimerova.. (Replica)

Torna in replica Ciao Darwin 7 con Io so Io contro Noi non semo

Sabato 20 giugno, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con le repliche di Ciao Darwin. Questa sera, Paolo Bonolis, padrone di casa eccellente e il suo storico compagno di lavoro Luca Laurenti, condurranno un’altra incredibile puntata dello storico show targato mediaset. Quella in onda questa sera sarà la replica della quinta puntata di ciao Darwin 7. A sfidarsi saranno la squadra dei “Io so io” capitanata da Daniela Del Secco D’Aragona e quella dei “Noi non semo” guidata da Manuela Villa. Come sempre, nel corso della serata, saranno tantissimi i momenti divertenti, tra i quali il primo sarà quello dell’immancabile Macchina del tempo che, questa sera, condurrà i concorrenti nell’era dei grandi esploratori. Anche le altre prove, tuttavia, regaleranno momenti imperidibli. Andiamo a scoprire tutto.

Le prove di Ciao Darwin 7

Anche questa sera, naturalmente, tra le tante prove che dovranno affrontare i concorrenti di Ciao Darwin 7, ci sarà la prova musicale, il dibattito e la prova fisica. Come sempre, però, una delle prove più attese sarà la prova coraggio che trasformerà lo studio Mediaset in una zoo con tantissimi animali che metteranno alla prova il coraggio dei protagonisti della sfida. Ci saranno, così, galli, galline ma anche capre e caproni tibetani. Protagoniste della prova saranno proprio Daniela Del Secco D’Aragona e Manuela Villa che si lasceranno mangiucchiare dai vari animali. Immancabile, poi, il defilè con gli uomini e le donne delle rispettive squadre pronte a sfilare in tutta la loro bellezza sia con outfit semplici e con altri più sensuali come quelli indossati per la notte.

Kristyna Teimerova è Madre Natura

Un’altra bellissima modella è pronta a far sognare il pubblico di canale 5 che, dopo aver ammirato la sua bellezza nelle precedenti occasioni in cui la replica della quinta puntata di Ciao Darwin 7 è stata trasmessa, sono pronti a sognare nuovamente con Kristyna Teimerova che vestirà i panni di Ciao Darwin. Modella della Repubblica Ceca, con un fisico statuario e allenato, Kristyna ha sfilato per Coccinelle, Armani, Gucci e Salvatore Ferragamo. La Madre Natura di questa sera, tuttavia, è finita anche nel mirino degli haters che l’hanno accusata di essere rifatta.



