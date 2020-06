Ciao Darwin 7, Italiani Vs Stranieri/ Madre Natura, diretta e capitani (Replica)

TORNA IN REPLICA CIAO DARWIN 7 CON LA PUNTATA ITALIANI VS STRANIERI

Ciao Darwin 7 torna in onda oggi, sabato 27 giugno, con la replica della sesta puntata. Paolo Bonolis, vero mattatore del programma, con la costante presenza di Luca Laurenti, è pronto a regalare una nuova serata all’insegna del divertimento al pubblico della rete ammiraglia di Mediaset. Nel corso dell’appuntamento di questa sera, si sfiderà la squadra degli Italiani, guidata da Claudia Ruggeri, cognata di Paolo Bonolis e volto storico di Avanti un altro e la squadra degli stranieri che sarà capitanata da Justine Mattera, la showgirl il cui nome è stato recentemente accostato al Grande Fratello 5. Anche questa sera, le due squadre si sfideranno prima con canzoni e prove fisiche per poi affrontare la sfide storiche della trasmissione come la macchina del tempo e la prova coraggio.

LE PROVE DI CIAO DARWIN 7

Al centro della prova della Macchina del tempo ci saranno le grandi storie d’amore. I concorrenti scelti da Madre Natura si ritroveranno, così, nel mondo di Romeo e Giulietta o in quello di Jack e Rose di Titanic. Spazio, poi, alla prova coraggio che, questa sera, avrà come protagonista il fuoco. Prima del defilè e della prova dei cilindroni, poi, ci sarà il momento del dibattito nel corso del quale, una concorrente della squadra degli Stranieri, si sentirà toccata da alcune dichiarazioni degli avversari non trattenendo le lacrime. “Noi veniamo qua in cerca di un Paese dove vivere, magari per povertà. I miei sono andati via perché erano poveri, sono andati negli Stati Uniti e lì hanno trovato una nuova vita. Noi non rubiamo il vostro lavoro ma facciamo lavori umili che gli italiani non vogliono fare”, saranno le parole di Justine Mattera.

PAOLA DI BENEDETTO MADRE NATURA

A ricoprire il ruolo di Madre Natura nella puntata di Ciao Darwin 7 in onda questa sera ci sarà Paola Di Benedetto, modella e fresca vincitrice del Grande Fratello Vip 4. Fidanzata con il cantante Federico Rossi, Paola ha incantato tutti durante la sua prima presenza nello show di Paolo Bonolis come Madre Natura. Conosciutissima e molto amata dal pubblico, questa sera, avrà lei stessa la possibilità di rivedersi e di rivivere una delle avventure professionali più belle della sua vita. Bellissima, simpatica e con le forme perfette, Paola è pronta a far innamorare nuovamente tutti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA