Ciao Darwin 7, Normali Vs Diversi/ Diretta, Madre Natura è Jenny Watwood (Replica)

Pubblicità

CIAO DARWIN 7, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

L’ottava stagione di Ciao Darwin è giunta al termine la scorsa settimana, ma Paolo Bonolis e Luca Laurenti non abbandonano il sabato sera di Canale 5. Partono questa sera in replica le puntata di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione, con la prima puntata dedicata alla sfida tra Normali e Diversi. Le due squadre, capitanate da Orietta Berti e Rebecca De Pasquale, si destreggeranno tra le ormai ben note prove dello show, a partire da quella canora. Prima di iniziare con la gara si parte però con la discesa dalle scale della nuova e bellissima Madre Natura, prima della settima edizione: Jenny Watwood. Via poi con la gara, che vede le due squadre destreggiarsi tra gli inni scelti: “Finché la barca va”, ovviamente, per i Normali con Orietta Berti, e “Mi vendo” per i Diversi, che vanno subito in vantaggio.

Pubblicità

NORMALI CONTRO DIVERSI A SPASSO NEL TEMPO

La prima puntata di Ciao Darwin 7 va avanti poi con l’immancabile Gerodrome, un percorso ad ostacoli che vede un gruppo di Normali e uno di Diversi destreggiarsi tra varie prove fisiche. Alla fine della sfida, saranno ancora i Diversi a svettare sui Normali. Terza prove è una delle più amate dal pubblico a casa: quella della Macchina del tempo. Luca Laurenti fa il suo ingresso in studio con la nota auto e trasporta i due prescelti da Madre Natura nel mondo dei film dell’orrore. Inutile dire che andranno in scena situazioni esilaranti e spesso non semplici per Paolo Bonolis. Tra le risate del pubblico si passa poi ad un altro momento molto acceso: quel del dibattito tra le squadre.

IL MISTICO E LA PROVA DI CORAGGIO A CIAO DARWIN 7

Normali e Diversi si scontrano, stavolta a suon di parole, nella prima puntata di Ciao Darwin 7, dando anche ampio spazio ai pensieri delle due capitare Orietta Berti e Rebecca De Pasquale. Seguirà la Prova di Coraggio che avrà come protagonista uno dei personaggi più iconici di questa edizione, il Mistico, che si getterà senza paura nella sfida proposta da Paolo Bonolis. E via poi con l’attesissima sfilata e, sul finale, la prova dei Cilindroni che decreterà il vincitore di questa serata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA