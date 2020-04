Ciao Darwin 8, Cime vs Rape/ Madre Natura Vanja Josic: Carmen Di Pietro capitana (Replica)

CIAO DARWIN CIME CONTRO RAPE TORNA IN REPLICA SU CANALE 5

Sabato 11 aprile, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con le repliche di Ciao Darwin 8. Dopo la puntata tutta femminile dedicata alla sfida tra Giuliette e alle Messaline che ha visto protagoniste le bellissime Giorgia Palmas e Taylor Mega, questa sera, Paolo Bonolis, con l’aiuto di Luca Laurenti che regalerà i suoi soliti siparietti, condurrà la sfida tra le Cime e le Rape. La squadra delle Cime sarà guidata dal professor Umberto Broccoli, archeologo, autore e conduttore televisivo e radiofonico. A guidare la categoria delle Rape invece sarà Carmen Di Pietro che, recentemente, si è anche cimentata nella lettura delle poesie sui social. Come sempre, anche questa sera, il destino dei concorrenti sarà affidato a Madre Natura. Questa sera, a ricoprire tale compito sarà la bellissima modella serba Vanja Josic.

LE PROVE DI CIAO DARWIN 8

La replica della sfida di Ciao Darwin tra Cime e Rape si aprirà con il solito duello musicale. La squadra delle Cime si esibirà sulle note di Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani mentre la categoria delle Rape regalerà un’esibizione musicale sulle note di “Siamo una squadra fortissimi” di Checco Zalone. Dopo la prova fisica, poi, due concorrenti torneranno indietro nel tempo. Questa sera, infatti, Luca Laurenti guiderà la Macchina del Tempo portando i due concorrenti nei mitici anni ’90 tra le Spice Girl, le notti magiche dei Mondiali del 1990 e Tangentopoli. Seguirà, poi, il dibattito con i componenti di ciascuna squadra che spiegherà perché sia bello far parte dell’una piuttosto che dell’altra squadra.

LA PROVA CORAGGIO E LA SFILATA

Come sempre, però, anche questa sera, le prove più attese sono la prova coraggio e il defilè. Nella prova coraggio, il componente della categoria Cime e quello della squadra Rape saranno alle prese con una prova molto fisica. I concorrenti saranno a testa in giù e saranno catapultate in alcune teche per recuperare degli oggetti. Non mancheranno, tuttavia, le insidie che saranno rappresentate da serpenti, topi e murene. Nel defilè, invece, sarà mostrata la bellezza dei concorrenti. La sfida decisiva, infine, sarà quella dei cilindroni. La puntata di questa sera di Ciao Darwin potrà essere seguita sia su canale 5 che in diretta streaming su Mediaset Play.



