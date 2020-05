Ciao Darwin 8, Darwin di Donatello/ Madre Natura, vincitori e diretta (Replica)

Pubblicità

TORNA IN REPLICA CIAO DARWIN 8 CON I DARWIN DI DONATELLO

La lunga cavalcata a suon di trash, di domande, risposte irriverenti e divertimento, sta per terminare. Proprio questa sera il prime time di Canale5 sarà impegnato in una serata degna delle grandi kermesse americane, Ciao Darwin 8 – Darwin di Donatello. L’appuntamento finale con l’ottava edizione di Ciao Darwin è dedicato ancora a quella che si è rivelata essere una vera e propria passerella di alcuni dei protagonisti più noti di queste ultime puntate che si ritroveranno a ricevere i premi in palio direttamente dalle mani dei padroni di casa del programma, Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La coppia sarà al timone dell’ appuntamento speciale dello show antropologico che riporterà in studio i concorrenti appartenenti a diverse squadre che, nel corso delle 10 puntate dell’ottava edizione del programma, si sono saputi contraddistinguere e, per questo verranno premiati.

I PREMI IN PALIO PER LO SPECIALE CIAO DARWIN – DARWIN DI DONATELLO

Le doti che saranno premiate in Ciao Darwin – Darwin di Donatello saranno forza, intelligenza, prontezza, cultura, seduzione o simpatia e durante la serata verranno ripercorse le loro imprese e i migliori saranno eletti vincitori dei premi in palio a cominciare da quelle legate a “Miglior Performance”, “Personaggio dell’anno”, “Miglior look”, “Premio faccia tosta”, “Miss Darwin” e “Mister Darwin”. Oltre ai due conduttori non c’è dubbio che non mancherà una Madre Natura degna di uno spettacolo così altisonante e chi meglio della preferita dal pubblico per farlo? A prendere posto in cima alla scalinata sarà la modella italiana Sara Croce. Lei stessa, già in occasione della replica ha subito ribadito: “E da quel giorno di un anno fa qualcosa è cambiato.. a stasera su canale 5 con @ciaodarwinreal #emozioni #madrenatura”. Siamo sicuri che i fan saranno lieti di rivederla questa sera.

LUCA LAURENTI PROTAGONISTA INSIEME A FILIPI SIMAZ E ALISHA GRIFFANTI

Ma come andrà quest’ultima serata all’insegna di Ciao Darwin 8- Darwin di Donatello? Se siete sprezzanti del pericolo spoiler potrete continuare a leggere per scoprire a chi andranno i premi speciali di questo finale di stagione. A fare incetta si statuette, manco a dirlo, sarà uno dei pilastri di questa edizione, il concorrente che in passato ha conquistato tutti tra le file del Gay Pride, Filip Simaz. Con la sua corona da miss, il protagonista ha portato a casa i premi di Mister Darwin e Miglior Look dalle mani di Follettina Creations e Federico Fashion Style. Il premio Faccia Tosta andrà invece a Giuseppe Prestigiacomo, mentre Miss Darwin è Alisha Griffanti, la Diva del Tubo. Tra i protagonisti anche Luca Laurenti che sfiderà se stesso per il premio di miglior co-conduttore. Chi la spunterà?



