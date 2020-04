Ciao Darwin 8 Davide vs Golia/ Madre Natura Sara Croce, capitani Fabio Basile e Luigi Mastrangelo (Replica)

Pubblicità

TORNA IL REPLICA SU CANALE 5 CIAO DARWIN CON DAVIDE CONTRO GOLIA

Sabato 25 aprile, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Ciao Darwin 8. Continuano, infatti, con grande successo le repliche dell’ultima edizione della trasmissione di Paolo Bonolis che, insieme a Luca Laurenti, conduce un nuovo appuntamento per scoprire una nuova caratteristica del genere umano del domani. Dopo la sfida tra Belli e Brutti della settimana scorsa che ha incollato davanti ai teleschermi 5.132.000 spettatori pari al 20.2% di share battendo la replica di Danza con me di Roberto Bolle che, invece, ha portato a casa 2.515.000 spettatori pari al 10.4% di share, la sfida di questa sera mette a confronto due generi molto diversi e che si sono sfidati anche in edizioni diverse dello show di canale 5. La sfida della replica della puntata di Ciao Darwin è quella tra i Davide guidati da Fabio Basile e i Golia guidati da Luigi Mastrangelo.

Pubblicità

LE PROVE DI CIAO DARWIN 8

La sfida tra Davide e Golia parte con la prova musicale che metterà in luce il talento canoro di alcuni concorrenti. Spazio, poi, alla prova fisica per poi passare al divertimento della Macchina del tempo. Nella puntata di questa sera, Luca Laurenti porterà i concorrenti prescelti nel mondo delle donne. Tra Madonna, Cleopatra, la Regina Elisabetta ed altre donne che hanno fatto la storia, la sfida darà vita ad un momento divertente e assolutamente imperdibile. Spazio, poi, alla prova coraggio: questa sera, la concorrente della squadra dei Davide e quella dei Golia dovranno sottoporsi all’agopuntura. Come sempre, infine, la sfida sarà decisa dal defilè che metterà in mostra la bellezza dei concorrenti e dalla prova dei Cilindroni.

Pubblicità

SARA CROCE, MADRE NATURA DI CIAO DARWIN 8 DAVIDE VS GOLIA

Per la sfida tra Davide e Golia, il ruolo di Madre Natura è stato affidato all’italiana Sara Croce, modella di Garlasco. Bionda, alta e con un fisico asciutto, allenato e con le curve al punto giusto, Sara Croce ha conquistato tutto il pubblico di canale 5 nel giorno in cui ha indossato per la prima volta i panni di Madre Natura. Dopo l’esperienza a Ciao Darwin, la Croce è diventata anche la Bonas di Avanti un altro. Questa sera, dunque, torna ad essere padrona del destino dei concorrenti di Ciao Darwin incantando tutti con la sua indiscutibile bellezza. Anche Ciao Darwin può essere seguito in diretta streaming su Mediaset Play collegandovi qui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA