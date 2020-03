Ciao Darwin 8, Family Day vs Gay Pride/ Madre Natura è Angelina Michelle (Replica)

CIAO DARWIN 8 FAMILY DAY VS GAY PRIDE TORNA IN REPLICA

Ciao Darwin 8 torna in onda oggi, sabato 28 marzo, in prima serata su canale 5, con la replica della seconda puntata. Paolo Bonolis, dopo aver raccolto davanti ai teleschermi 5.159.000 spettatori pari al 16.88% di share con la replica della prima puntata, torna a far compagnia agli italiani, a casa per l’emergenza coronavirus. Al suo fianco ci sarà come sempre Luca Laurenti che lo aiuterà a condurre quella che è la sfida della puntata. Dopo il confronto tra Chic e e Shock, questa sera, la sfida vedrà di fronte la squadra del Family Day guidata da Giuseppe Povia e quella del Gay Pride capitanata, invece, da Vladimir Luxuria. Come sempre, nel corso della serata, non mancheranno i momenti divertenti, ma andiamo a scoprire insieme quali sfide saranno affrontate dai concorrenti.

LE PROVE DI CIAO DARWIN 8

Dopo la sfida musicale e quella del Genodrome, una delle prove più amate dal pubblico di Ciao Darwin 8 è sicuramente quella della Macchina del Tempo che, questa sera, porterà i due concorrenti prescelti nel mondo dell’arte. La seconda puntata, trasmessa la prima volta il 22 marzo 2019, è stata una delle preferite dal pubblico che hanno amato Donna Ciretta Bella che si presenterà al pubblico poco prima di salire sulla macchina del tempo svelando di essere madre di tre figli. La prova coraggio, invece, vedrà i concorrenti alle prese con dei maiali. Come sempre, poi, non mancherà la sfilata delle due squadre e la sfida dei cilindroni che determinerà la squadra vincitrice della puntata.

ANGELINA MICHELLE É MADRE NATURA

La madre natura della replica della seconda puntata di Ciao Darwin 8 è la bellissima Angelina Michelle che eredita il posto che, nella prima puntata, era stato occupato da Ema Kovac. Alta 180 cm, occhi azzurri, capelli rossi e un viso angelico che rendono la modella una delle donne più belle che abbiano partecipato a Ciao Darwin. Dopo l’esperienza vissuta nel programma di Paolo Bonolis, in una piccola intervista, Angelina Michelle ha detto: “È stato il mio primo lavoro importante in televisione sono stati molto gentili, ti supportano e ti capiscono, è stata una delle cose più belle successe nella mia vita”.



