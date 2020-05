Ciao Darwin 8: incidente genodrome, dopo com’è cambiata la prova. I pro e contro

Pubblicità

Dopo l’incidente al Genodrome, Ciao Darwin ha modificato lo svolgimento della prova, apportando alcuni significativi cambiamenti. A cominciare dall’assenza del gioco dei rulli, che non compare più nelle ultime puntate della stagione. Quella mandata in onda questa sera, che non è altro che una replica di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, rappresenta anche un “nuovo inizio” per la trasmissione, in quanto le regole del gioco vengono stravolte in seguito all’incidente avvenuto nelle registrazioni precedenti. Nelle scorse puntate infatti era rimasto gravemente ferito il concorrente Gabriele Marchetti, ragazzo romano che ha dovuto fare i conti con una brusca caduta e che ha rischiato la paralisi. Inevitabilmente il Genodrome ha cambiato le modalità di svolgimento, anche se restano delle preoccupazioni per alcune fasi “spericolate” del gioco. La priorità, chiaramente, resta la sicurezza dei concorrenti per Ciao Darwin. A rendere ugualmente brillante la prova ci pensa comunque Paolo Bonolis, che con il suo stile e la sua parlata rende tambureggiante il nuovo Genodrome. E’ un Genodrome diverso da quello a cui eravamo abituati, ma comunque divertente con i simpatici concorrenti delle squadre pronti a misurarsi in nuove sfide, in un clima frizzante e spensierato come sempre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA