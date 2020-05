Ciao Darwin 8 sfida Uomo Gatto vs Allegria di Sarabanda/ Guarnieri è in gran forma!

Pubblicità

Operazione nostalgia a Ciao Darwin 8 – Terre Desolate con la fugace sfida tra l’Uomo Gatto e Allegria di Sarabanda. Gabriele Sbattella, conosciuto al grande pubblico di Canale 5 come Uomo Gatto, sembra aver perso lo smalto di un tempo e perde il duello musicale con un altro grande campione del famoso show, ovvero David Guarnieri, il simpatico Allegria. L’Uomo Gatto è diventato campione di Sarabanda nella puntata del 12 novembre del 2002 ed è rimasto in sella fino al febbraio dell’anno successivo, portando a casa 79 puntate di fila. Il suo soprannome è diventato un cavallo di battaglia, il suo talento e la sua conoscenza della musica gli hanno permesso di entrare nella storia del game show. Ed ecco allora che la sfida fugace tra l’Uomo Gatto ed Allegria a Ciao Darwin 8 è un tuffo nella storia di Sarabanda. Un assaggio che in molti sperano di gustare in una nuova edizione del programma. Nei mesi scorsi, infatti, si era parlato di un possibile ritorno di Enrico Papi alla guida del gioco televisivo che lo ha reso popolare in tutta Italia. Per il momento bisogna accontentarsi della mini sfida a Ciao Darwin, con Allegria uscito parzialmente vincitore dal duello contro il suo rivale storico, Gabriele Sbattella.



