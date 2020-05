Ciao Darwin 8, Umani Vs Mutanti/ Madre Natura Ema Kovac, Claudia Ruggeri e Ken Umano capi squadra (Replica)

Pubblicità

TORNA ULTIMA PUNTATA DI CIAO DARWIN 8 UMANI VS MUTANTI SU CANALE 5

Sabato 16 maggio, in prima serata su canale 5, Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti, conduce l’ultima puntata di Ciao Darwin 8. Questa sera andrà in onda la replica dell’ultima puntata di Ciao Darwin 8 che metterà di fronte la squadra degli Umani, capeggiata da Claudia Ruggeri e quella dei Mutanti che, invece, sarà guidata da Rodrigo Alves che, all’epoca della messa in onda della puntata, era ancora il Ken Umano. Negli ultimi mesi, infatti, Rodrigo Alves ha abbandonato i panni del Ken Umano per indossare quelli di Barbie. Nella puntata odierna difenderà la scelta della sua squadra di sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica per cambiare il proprio corpo scontrandosi con i concorrenti “Umani”. Quali prove, dunque, dovranno affrontare le due squadre nella replica della puntata odierna di Ciao Darwin 8?

LE PROVE DI CIAO DARWIN 8

La puntata di Ciao Darwin 8, trasmessa in replica questa sera, si aprirà con la classica sfida musicale tra le due squadre. Spazio, poi, alla priva fisica per arrivare alla macchina del tempo che condurrà i concorrenti prescelti da Madre Natura nel dorato mondo del cinema di Hollywood. Dopo l’accesissimo dibattito tra le due squadre che difenderanno le proprie scelte, nello studio di Ciao Darwin 8 ci sarà un’atmosfera inquietante per la prova coraggio. “Ci sono tre teche. All’interno di ogni teca ci saranno quattro palle. Ogni palla avrà un punteggio. All’interno della teca entrerà con la testa e le braccia e dovrà aprire le palle. Ogni palla avrà un valore e dovrà arrivare a 90 per considerarsi libera. La realtà è che le palle sono difese da cose che potrebbero insidiare lei e la sua volontà di aprire e medesime”, saranno le parole di Paolo Bonolis. Spazio, infine, al defilè e ai cilindroni.

EMA KOVAC TORNA AD ESSERE MADRE NATURA CIAO DARWIN 8 UMANI VS MUTANTI

Dopo Filippo Melloni, padre natura della scorsa puntata di Ciao Darwin 8, questa sera, il destino dei concorrenti sarà affidato nuovamente a Madre Natura che avrà le sembianze della bellissima Ema Kovac. La modella croata è stata già madre natura durante la prima puntata dell’ottava edizione del programma di Paolo Bonolis. Negli ultimi mesi è tornata in tv anche come concorrente di Pechino Express 2020 in coppia con Dayane Mello e ha fatto parlare di sè per il rapporto con il modello napoletano Gennaro Lillio.



