Ciao Darwin 8, Web Vs Tv/ Padre Natura è Filippo Melloni: capitani Perego e Il Pancio con Enzuccio (Replica)

TORNA IN REPLICA CIAO DARWIN 2019 CON LA PUNTATA WEB CONTRO TV

Sabato 9 maggio, in prima serata su canale 5, grande divertimento con la replica della nona puntata di Ciao Darwin 8. Dopo l’appassionante sfida tra Juventus e tutte le altre squadre, la replica di questa sera ripropone una sfida divertimentissa tra due mondi diamentralmente opposti. Da una parte ci sarà il mondo del web capitano da Il Pancio con Enzuccio che si presenterà con la canzone “L’esercito del selfie” mentre dall’altra parte ci sarà il mondo della tv guidato da una delle conduttrice più amate e apprezzate come Paola Perego. Il mondo della tv tirerà fuori subito le unghie dando vita ad un’avvincente sfida musicale esibendosi con due sigle storiche della tv italiana come quella del “Supertelegattore” di Superclassifica Show e quella di Non è la Rai.

LE PROVE DI CIAO DARWIN 8

Sono tante le prove che i concorrenti del mondo del web e quelli del mondo della tv dovranno affrontare nel corso della puntata di Ciao Darwin 8. Tra le prove più divertenti c’è sicuramente quella della Macchina del tempo che, questa sera, porterà i due prescelti nel mondo dell’Antica Roma. Si passerà, poi, alla prova coraggio che Paolo Bonolis definisce “angosciante, soffocante”. S’ispira al rito voodo. “Il voodo significa spirito, divinità. Combina elementi ancestrali del popolo africano con la spiritualità e le credenze dei popolo caraibici. Uno di questo prevede la sepoltura il che significa che chi sarà chiamato in causa sarà sepolto vivo”, sono le parole che dirà il conduttore. Ad affrontare la prova coraggio sarà Laura Cremaschi per il popolo del web mentre per il popolo della tv ci sarà Floriana Messina.

FILIPPO MELLONI E’ PADRE NATURA

Dopo tutte le bellissime modelle che hanno ricoperto il ruolo di Madre Natura nelle precedenti puntate di Ciao Darwin 8, questa sera, a decidere il destino dei concorrenti sarà Padre Natura che avrà le sembianze del modello 24enne Filippo Melloni, originario di Bologna e che studia medicina. Filippo è il quarto Padre Natura di Ciao Darwin. Prima di lui, tale ruolo è stato ricoperto dall’americano Garrick Wilson nella terza edizione, dal brasiliano Pedro Perestrello nella quinta e dal sudafricano Terrance Miguel Hay nella settima.



