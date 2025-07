Possiamo ormai definirlo un appuntamento fisso della calda estate italiana: torna infatti anche quest’anno, in onda in prima serata su Canale 5, Ciao Darwin 9. Questa sera, 12 luglio 2025, va in onda in replica la prima puntata di quella che è stata l’ultima edizione del celebre show condotto da Paolo Bonolis, che vede in gara Angeli e Demoni, ovvero persone più timide e pudiche contro quelle che amano la trasgressione. La gara è, come sempre, tra due squadre con due capitani, che in questo caso sono Elena Santarelli per gli Angeli e Malena per i Demoni.

Le prove sono quelle ben note al pubblico: si inizia con il primo botta e risposta tra le due squadre a suon di musica, il Genodrome seguito dalla Macchina del Tempo, il dibattito, la Prova di Coraggio, la Sfilata e i Cilindroni finali. La squadra che, alla fine delle prove, avrà accumulato il maggior punteggio sarà la vincitrice della puntata.

Come vedere Ciao Darwin 9 in streaming e perché non ci sarà un’edizione 10

Ad affiancare Paolo Bonolis alla conduzione ci sarà, ovviamente, Luca Laurenti, ma i due non saranno gli unici protagonisti: immancabile è, infatti, Madre Natura, simbolo del programma, che per la puntata in questione è la modella russa Aleksandra Korotkaia. Ricordiamo che Ciao Darwin 9 è visibile su Canale 5 in diretta ma anche in streaming attraverso il suto di Mediaset Infinity.

A chi, infine, si chiede se Ciao Darwin avrà anche un’edizione 10, la risposta è no. Paolo Bonolis è stato infatti categorico, dichiarando che il programma, pur essendo molto seguito, ha subito delle pressioni dovute alla sensibilità del pubblico, che rendono ora difficile mantenere lo spirito originale del format. “Troppi paletti, troppo camminare sulle uova… si offendono tutti”, ha spiegato il conduttore.

