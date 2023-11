Ciao Darwin 9 anticipazioni, svelate le categorie in sfida/ Sarà l’ultima edizione? Parla Paolo Bonolis

Ciao Darwin torna in onda venerdì 24 novembre, anticipazioni nona edizione: le categorie in sfida

La nuova edizione di Ciao Darwin sta per andare in onda. Finalmente l’attesa è finita e a partire da venerdì 24 novembre Paolo Bonolis e Luca Laurenti, insieme all’immancabile Madre Natura, terranno compagnia l pubblico di Canale5 con il loro show irriverente basato sulla sfida tra due categorie contrapposte. E proprio DavideMaggio.it ha svelato per primo quali saranno le categorie in sfida a Ciao Darwin 9 e altre anticipazioni. Innanzitutto nella prima puntata, che andrà in onda venerdì 24 novembre, a sfidarsi saranno le due categorie di Angeli, da una parte e Demoni dall’altra.

Paolo Bonolis torna in onda con Ciao Darwin a quattro anni di distanza dall’ultima edizione e per questo l’attesa è alta. Al momento le anticipazioni su Ciao Darwin 9 sono ancora poche ma adesso il sito sopra menzionato ha spiegato queli categorie si fronteggeranno nelle varie puntate di questa edizione della trasmissione. Nella prima si sfideranno Angeli contro Demoni, nella seconda, invece, sarà il turno di Influencer contro Lavoratori. E poi ancora sarà il turno di Melodici contro Trapper. Come sempre, poi, ciascuna categoria sarà capitanata da un vip. Le vari squdre si sfideranno nelle varie prove che vanno dal Genodrome alla Macchina del Tempo, dalla Prova di Coraggio fino ai Cilindroni. Non è chiaro però se ci saranno nuove prove.

Le anticipazioni su Ciao Darwin fornite dal sito di DavideMaggio.it al momento sono le uniche. Sullo show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti al momento si sa solo che i due conduttori saranno accompagnati da una Madre Natura diversa in ogni puntata e ci sarà anche, come nelle scorse edizioni, Padre Natura. Tuttavia, ad insinuare il dubbio che questa possa essere l’ultima edizione, ci ha pensato il conduttore stesso. Mesi fa, infatti, alla festa di fine produzione del programma, Paolo Bonolis aveva dichiarato: “Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che vi ricorderò sempre” A molti è sembrato un messaggio di concedo.

Paolo Bonolis con Ciao Darwin andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Canale5. Il varietà si scontrerà contro The Voice Kids Antonella Clerici, talent di Rai1 che mette in risalto le doti canore di giovannissimi cancorrenti. Al momento si sa che il nuovo ciclo di Ciao Darwin avrà dieci puntate mentre non è stato svelato chi impersonerà Madre Natura e Padre Natura.











