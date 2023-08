Ciao Darwin 9, cancellato nella programmazione Mediaset?/ É giallo: c’entrano i promo

Ciao Darwin 9 é posticipata o cancellata? Esplode il giallo sullo spoiler tv

Ciao Darwin 9 é a rischio cancellazione, prima del via ufficiale alla programmazione TV? É il quesito che si solleva spontaneo, per l’occhio pubblico attivo e non, nel web. Questo, dal momento che il portale web d’informazione Bubinoblog segnala online la sospensione improvvisa e inaspettata dalla programmazione sulle reti Mediaset, TV e streaming, degli spot pubblicitari della rinnovata trasmissione. La messa in onda della nuova stagione di Ciao Darwin, Ciao Darwin 9 -condotta da Paolo Bonolis con la collaborazione speciale di Luca Laurenti- é stata fissata nella rinnovata programmazione autunnale prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, fino ad un accadimento che darebbe per cancellata la trasmissione come un fulmine a ciel sereno. A partire dal 9 agosto sono andati in onda dei promi, sulle reti Mediaset, dalle esclusive immagini delle primedonne Madre-natura rappresentative delle varie otto edizioni del format cult nella storia della TV di Cologno Monzese. Di colpo, tuttavia, i promo sono spariti dai palinsesti Mediaset e da qui nasce il sospetto dell’occhio pubblico su uno slittamento del via alla messa in onda di Ciao Darwin 9 che originariamente era prevista per il 15 settembre prossimo, a una nuova da destinarsi. Questo, quando inoltre Fanpage darebbe lo start della trasmissione in arrivo nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e novembre 2023. Che Ciao Darwin 9 rischi l’ufficializzazione della cancellazione?

Ciao Darwin é confermato, nella programmazione Mediaset?

Sul giallo del curioso caso dello stop alla trasmissione dei promo di Ciao Darwin 9 nella programmazione Mediaset, TV e streaming, interviene intanto lo storico autore Marco Salvati. L’uomo su X (ex social Twitter) lancia un intervento che non nega di fatto l’ipotesi dello stop a Ciao Darwin nel piccolo schermo : “Sono decisioni, che prende l’azienda, non gli autori. Staremo a vedere”.

La trasmissione, al suo possibile ritorno in TV, verrebbe trasmessa sul piccolo schermo e online quattro anni dopo l’ultima edizione. Ciao Darwin 8 diventava un caso legale, per l’episodio che ha visto come protagonista Gabriele Marchetti, partecipante alla trasmissione romano, che é rimasto paralizzato a seguito di un incidente nel corso della prova del Genodrome. L’uomo, nel tentativo di saltare tra i rulli, come richiesto dalla prova di abilità, cadeva nella piscina sbattendo la testa, per poi scoprirsi paralizzato. Sul banco degli imputati sono finiti 4 dirigenti, con l’accusa di lesioni gravissime, e nel dicembre del 2022 il Tribunale monocratico di Roma ha assolto gli imputati con formula piena, perché il fatto non sussisteva.

