Anticipazioni Ciao Darwin 9 - L'ultimo valzer: cosa aspettarci dalla puntata del 20 settembre? Paolo Bonolis tra curiosità e retroscena succulenti

Ecco le anticipazioni di Ciao Darwin 9 – L’ultimo valzer: dalle sfide più iconiche a Madre Natura

Manca poco per l’ultimo appuntamento estivo con Ciao Darwin 9. La corsa, in realtà, è terminata la settimana scorsa con l’ultima replica della nona edizione. Questa sera tuttavia andrà in onda, sempre in prima serata su Canale 5, uno speciale dal titolo Ciao Darwin 9 – L’ultimo valzer. Allora cosa aspettarci in questa puntata conclusiva? Le anticipazioni suggeriscono uno speciale in cui Paolo Bonolis, attraverso racconti, interviste e contenuti esclusivi, ripercorre la storia e le edizioni dello show, tra aneddoti e curiosità davvero succulenti.

Non dovrebbe esserci quindi nessuna sfida particolare, al limite qualche spezzone tratto dalle varie puntate di tutte le edizioni, con un focus sull’ultima. Occhio di riguardo, inevitabilmente, per Madre Natura. Nella nona edizione, ricordiamo, abbiamo ammirato tra le altre Orian Ichaki, Sarah Shaw e Aleksandra Korotkaia.

Ciao Darwin 9 – L’ultimo valzer con Paolo Bonolis: i retroscena e le curiosità dello show

Come dicevamo, stando alle anticipazioni di Ciao Darwin 9 – L’ultimo valzer, Paolo Bonolis rivelerà parecchie chicche sul divertente show-antropologico che ha scritto la storia della tv leggera italiana. In una recente intervista, oltretutto, aveva svelato un retroscena su una puntata mai andata in onda di Ciao Darwin, bloccata da una telefonata dall’allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi.

La puntata in questione avrebbe contrapposto “Papa Boys” e “Papi Girls”, ma non è mai stata realizzata. Tra gli episodi che invece Bonolis ricorda più volentieri c’è indubbiamente quello che vide sfidarsi attrici di teatro e attrici hard. “Fu un’atmosfera incredibile, erano demoni perversi disposti a qualunque cosa”, avrebbe detto il conduttore in una intervista riportata da Radio Kiss Kiss.