L’ultima edizione di Ciao Darwin, che corrisponde alla nona, è andata in onda dal 24 novembre 2023 fino a febbraio. Dieci puntate per il celebre show di Paolo Bonolis che in questa ultima edizione ha scelto come sottotitolo “Giovanni 8,7”. Ma Ciao Darwin 9 perché si chiama Giovanni 8.7? Cosa significa e soprattutto perché il sottotitolo si rifà al tratto dal Vangelo? Paolo Bonolis ha preso spunto dalle seguenti parole contenute appunto nel Vangelo: “Qui sine peccato est vestrum, primus lapidem mittat”. Parole, quelle di Paolo Bonolis nell’ultima edizione di Ciao Darwin, che si riferiscono al pubblico: così come fa Gesù nei confronti della peccatrice, lui si rivolge ai telespettatori e chiede di scagliare la prima pietra a chi sia immune da errori.

Emilio Contaldo, chi era il protagonista di Ciao Darwin/ Morto a 58 anni dopo un infarto

Ovviamente il riferimento al Vangelo ha un tono dissacrante: Paolo Bonolis, nei panni dell’altissimo, chiede al pubblico di ammettere i propri peccati. L’ultima edizione di Ciao Darwin, la numero nove, ha dunque un sottotitolo che forse non è immediatamente comprensibile a tutti, ma andando avanti e scavando meglio si capisce cosa voglia intendere. L’ammissione di peccati, dunque, è centrale nella narrazione – ovviamente in chiave ironica – di Bonolis, per l’ultima volta al fianco di Luca Laurenti in quella che è la sua creazione, la sua creatura, il programma che gli ha permesso di fare fortuna.

Malena, chi è: "L'addio al porn* per recuperare me stessa"/ "Voglio un uomo autentico"

Ciao Darwin 9; perché si chiama Giovanni 8.7? La citazione per l’ultima di Bonolis

Paolo Bonolis, in Ciao Darwin 9, offre dunque un’ultima lettura irriverente, tipica del suo stile dissacrante e spesso persino provocatorio. La chiusura di questo capitolo si rifà al famoso lancio della “pietra” di chi è senza peccato, del quale parlava Giovanni nel suo Vangelo, al capitolo 8.7. Allo stesso modo anche Bonolis chiede lo stesso al suo pubblico: chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Per questo, la prima puntata vede Angeli (con Elena Santarelli) contro Demoni (capitanati da Malena).