Ciao Darwin 9 torna in onda oggi 16 agosto 2025 in replica su Canale 5 con la sfida tra Milf e Teen: Elenoire Casalegno sfida Lavinia Abate

Anche per il weekend di Ferragosto, Ciao Darwin non va in ferie e accompagna il pubblico di Canale 5 con una nuova puntata in replica della nona ed ultima edizione dello show. Paolo Bonolis questa volta è alla conduzione della sfida tra Milf e Teen, ovvero tra bellezze mature, che hanno anche costruito una famiglia, e bellezze più giovani. Ad affiancare Bonolis c’è, come sempre, Luca Laurenti, che nel corso della trasmissione sarà al centro di simpatiche gag e accompagnerà i concorrenti nella prova della Macchina del Tempo.

Elenoire Casalegno/ Dalla tv e Ciao Darwin all'amore per il nuovo fidanzato Matteo dopo relazione tossica

A capitanare le due squadre in gara nella sesta puntata di Ciao Darwin 9 sono Elenoire Casalegno (conduttrice e modella) per le Milf e Lavinia Abate (modella e Miss Italia) per le Teen. Vista la presenza di due squadre tutte al femminile, questa sera non ci sarà Madre Natura bensì Padre Natura, ruolo interpretato dal modello polacco Lukasz Zarazowski.

Chi sono gli ex di Elenoire Casalegno/ DJ Ringo e Daniele Bossari: "Sgarbi? Durò una stagione, ma gossip..."

Ciao Darwin 9, le prove della sesta puntata e come vederla in diretta streaming

Ma cosa accadrà nel corso della puntata di Ciao Darwin 9 di oggi 16 agosto 2025? Si partirà, come sempre, con la presentazione delle coppie e dei rispettivi capitani, a cui seguirà una sfida canora. Sarà poi il momento dell’esilarante Genodrome, seguito dalla prova della Macchina del Tempo. Capitani e squadra si sfideranno anche in un dibattito, durante il quale entrambe le parti esprimeranno le motivazioni per le quali il pubblico deve votare per loro. Seguiranno la prova di coraggio, la sfilata e, infine, i Cilindroni, all’interno dei quali si deciderà, attraverso delle domande di cultura generale, chi vincerà la sfida.

Eleonoire Casalegno, chi è: i successi in tv/ Da DJ Ringo e J-Ax, ora è felice col fidanzato Matteo Pandini

Ricordiamo che Ciao Darwin 9 è visibile in diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa (in replica), ma la puntata si può seguire anche attraverso il sito Mediaset Infinity, accessibile attraverso PC, Smartphone, tablet o attraverso la TV. Tutte le puntate di Ciao Darwin 9 sono già disponibili per la visione sul sito indicato.