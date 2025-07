Ciao Darwin 9 torna in onda in replica oggi 19 luglio 2025 con la puntata dedicata alla sfida tra Melodici e Trapper: le anticipazioni e Madre Natura

Il sabato sera estivo di Canale 5 ci regala risate e divertimento con Ciao Darwin 9, che torna in onda in replica questa sera, 19 luglio 2025, in prima serata. Paolo Bonolis, con l’inseparabile Luca Laurenti, conduce una nuova sfida tra squadre di categorie diametralmente opposte, che sono stasera i Melodici e i Trapper. Una sfida, dunque, tutta musicale, capitanata da due volti molto amati della musica italiana: Sal Da Vinci per i Melodici, e Grido per i Trapper.

Bonolis e Laurenti, come sempre, non saranno da soli a gestire la puntata di Ciao Darwin, ma saranno affiancati dalla bellissima Madre Natura. Dopo la modella russa Aleksandra Korotkaia, questa sera a scendere le famose scale dello studio di Canale 5 sarà Sarah Shaw, australiana dagli occhi di ghiaccio. Sarà lei, attraverso il suo mappamondo, a scegliere i concorrenti che dovranno affrontare le varie sfide.

Anticipazioni Ciao Darwin 9: le prove della puntata e come seguirla in diretta streaming

Le prove di Ciao Darwin 9, d’altronde, sono amatissime e ben note: dopo la presentazione iniziale delle squadre, alcuni componenti si esibiranno con delle canzoni. Sarà poi il momento del Genodrome, seguito da A spasso nel tempo. I due capitani, affiancati dal proprio team, si scontreranno verbalmente in un dibattito nel quale ognuno elogerà la propria squadra. Sarà poi il momento della Prova di coraggio, seguita dalla sfilata. Infine, due rappresentati delle squadre affronteranno le domande dei Cilindroni, che decreteranno la categoria vincente tra Trapper e Melodici.

Sarà dunque una serata molto divertente, d’altronde Ciao Darwin resta un programma sempre molto apprezzato, anche se in replica. Potrete seguire la puntata, che è la seconda della nona ed ultima edizione, in diretta su Canale 5 a partire dalle 21.30. Ma potrete anche seguirla in diretta streaming su Mediaset Infinity dove, d’altronde, sono già disponibili tutte le puntate dell’edizione in questione.