Ciao Darwin 9 torna in onda oggi 23 agosto 2025 con la sfida tra Trattorie e Stellati: capitani, prove e come vedere la puntata in streaming

Torna anche questa sera, su Canale 5, l’appuntamento con Ciao Darwin 9, celebre show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel particolare, nella serata del 23 agosto 2025, va in onda (in replica) la sfida tra Trattorie e Stellati, una delle più avvincenti dell’edizione in questione. I due capitani che si scontrano in questa puntata sono Claudio Amendola, per le trattorie, e Andy Luotto – attore, comico e celebre cuoco italiano – per gli stellati.

Sembrerebbe una sfida a base di cibo, dunque, ma in realtà, quello in scena a Ciao Darwin 9, è uno scontro tra due modi di essere e due categorie totalmente opposte. E lo si vedrà chiaramente nel corso della gara, come sempre supervisionata da Madre Natura, che in questa puntata è l’affascinante Orian Ichaki, che ritroveremo anche nel prossimo appuntamento.

Ciao Darwin 9, le prove della sfida tra Trattorie e Stellati e come vedere la puntata in streaming

Trattorie e Stellati si sfideranno nelle consuete prove previste da Ciao Darwin 9. Dopo la scalinata dei concorrenti, sarà il momento dei primi saluti e della prima prova, quella canora. Poi andrà in scena l’amatissimo ed esilarante Genodrome, che vedrà un gruppo di concorrenti affrontare un impervio percorso esterno fatto di ostacoli, discese e faticose salite. Si continuerà con la Macchina del Tempo seguita dal momento del dibattito tra capitani e squadre, poi ecco arrivare la Prova di Coraggio. E ancora, in onda stasera a Ciao Darwin 9, la sfilata e, infine, la priva dei Cilindroni, alla fine dei quali sarà decretata la squadra vincitrice della puntata.

Ricordiamo che la sfida tra Trattorie e Stellati a Ciao Darwin 9 è visibile in diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, ma anche in streaming su Mediaset Infinity. Tutte le puntate di Ciao Darwin 9 sono inoltre già disponibili per la visione sul sito indicato.